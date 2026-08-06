Bauskā visa skolas vadība iesniedz atlūgumus – pašvaldība steidzami lemj par reorganizāciju 0
Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada dome šodien plkst. 9 ārkārtas sēdē lems par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, atceļot lēmumu par monitoringa veikšanu un rezultātu izvērtēšanu, aģentūra LETA uzzināja Bauskas novada pašvaldībā.
Pašvaldība iepriekš bija paredzējusi veikt Bauskas pilsētas pamatskolas darbības monitoringu līdz 2026. gada beigām, lai izvērtētu tās atbilstību valstī noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un lemtu par tālāko rīcību.
Lai sekmētu izglītības iestādes attīstību speciālās izglītības jomā un nodrošinātu kvantitatīvo rādītāju izpildi, ar maija domes sēdes lēmumu pamatskolas direktorei līdz 2026. gada 1. septembrim bija uzdots atvērt speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošināt tās īstenošanu iespējami vairākās speciālajās klasēs. Tomēr situācija ir būtiski mainījusies – skolas direktore un visa līdzšinējā vadības komanda ir iesniegusi atlūgumus un pārtraukusi darba attiecības.
“Vadības komandas neesamība padara neiespējamu iepriekš plānotā monitoringa veikšanu, jo vairs nepastāv priekšnosacījumi, uz kuriem balstījās ieceres par skolas darbības uzlabošanu. Pašvaldība ir nonākusi situācijā, kurā tūlītēja rīcība ir nepieciešama, lai novērstu ilgstošu nenoteiktību darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem,” plānotos lēmumus pamato domē.
Tāpēc paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un sākt tūlītēju skolas reorganizāciju, pievienojot to tagadējai Bauskas 2. vidusskolai, ko sēdē plānots pārdēvēt par Bauskas vidusskolu.
Pašvaldība uzsver, ka reorganizācija ir juridiska un administratīva iestāžu apvienošana, kas nemazina izglītības pieejamību. Mācību gada sākumā skolēni mācības sāks un turpinās kā līdz šim – Bauskas pilsētas pamatskolas ēka Rīgas ielā 32.
Lai nodrošinātu efektīvu pārejas procesu un vienotu vadību, par Bauskas pilsētas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju līdz reorganizācijas pabeigšanai jeb 31. decembrim plānots iecelt Bauskas vidusskolas direktori Veru Grigorjevu.
Vienlaikus dome lems par Bauskas 2. vidusskolas nosaukuma maiņu. No 1. septembra tās nosaukums būs “Bauskas vidusskola”. Šīs izmaiņas ir loģisks solis pilsētas izglītības ekosistēmas attīstībā, jo vēsturiskā numerācija – 1. vai 2. vidusskola – ir zaudējusi savu praktisko nozīmi un nereti maldināja sabiedrību par citu vidusskolu pastāvēšanu pilsētā, pamato pašvaldībā.
“Pašvaldība apzinās, ka jebkuras izmaiņas izglītības iestādēs ir emocionāli jutīgs jautājums, tomēr esošā situācija pieprasa meklēt optimālu risinājumu tūlītējai stabilitātes atjaunošanai,” apgalvo domē.
Lai pārrunātu iespējamās izmaiņas, otrdien Bauskas pilsētas pamatskolā aizvadīta pašvaldības vadības un skolas vecāku padomes tikšanās.
Jau ziņots, ka Bauskas novadā sešās skolās – Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7.-9. klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas 10.-12. klašu grupā – izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku.
Lai arī sākotnēji lēmumprojekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, maija domes sēdē pieņemts lēmums visām skolām noteikt vienotu monitoringa periodu līdz 2026. gada 31. decembrim.