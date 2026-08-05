Ekrānuzņēmums no “Threads”/alevtarasova

“Pilnīgs haoss!” Rīgas lidostā ceļotāji šodien nīkst milzīgās rindās. Skaidrojam, kas atgadījies 0

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LA.LV
16:45, 5. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Lidostā “Rīga” šodien tehniskas ķibeles dēļ pasažieriem nācies saskarties ar ievērojamām neērtībām – ilgstošu gaidīšanu rindās.

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Ar notikušo dalījusies arī kāda pasažiere platformā “Threads”. Sieviete skaidro, ka lidostā nestrādāja biometriskie robežkontroles vārti, turklāt neviens neuzskatīja par vajadzīgu paskaidrot notiekošā iemeslus. Rezultātā izveidojušās milzīgas rindas, kurās kopā bija spiesti stāvēt gan Latvijas pilsoņi, gan nepilsoņi.

Viņa raksta: “Kas šodien notiek Rīgas lidostā? Biometriskie robežkontroles vārti nestrādā, un neviens pat neuzskata par vajadzīgu paskaidrot, kāpēc. Rezultāts – milzīgas rindas, kurās kopā stāv gan Latvijas pilsoņi, gan nepilsoņi. Cilvēki robežkontrolē pavada pusotru stundu un pat ilgāk.

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Mēs, Latvijas pilsoņi, tikko atlidojām ar divus gadus vecu bērnu, un nav absolūti nekādas prioritātes ģimenēm ar maziem bērniem. Stāvam tajā pašā rindā kā visi pārējie.”

“Vēl vairāk pārsteidz tas, ka no neviena dienesta nav nekādu skaidrojumu. Nekādas informācijas, nekādu atvainošanos, nekādas komunikācijas. Pilnīgs haoss. Kā Rīgas lidosta un Valsts Robežsardze var komentēt šādu attieksmi pret bērniem, Latvijas nodokļu maksātājiem un mūsu galvaspilsētas viesiem? Vai tiešām šāda situācija ir pieņemama?” viņa pauda patiesu sašutumu.

Kas atgadījies?

LA.LV sazinājās ar Rīgas lidostas pārstāvjiem, lai iegūtu oficiālu skaidrojumu par radušos situāciju. Rīgas lidostas Komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna apstiprināja tehniskās problēmas un paskaidroja incidenta apstākļus:

“Valsts robežsardze ir informējusi lidostu, ka šodien nedarbojas automatizētā robežpārbaudes sistēma. Dienas laikā atsevišķos brīžos garākas rindas patiešām veidojās, un tas notika brīžos, kad vienlaikus ielidoja vairāki reisi no valstīm ārpus Šengenas zonas.”

Tomēr, pēc lidostas pārstāves sniegtās informācijas, atbildes gatavošanas brīdī rindas lidostā vairs neveidojās.

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