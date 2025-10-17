“Līdz 16 gadiem nekādu sociālo tīklu!” Vai tā ir latviešu nākotne? 0
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien ierosinājuši ieviest stingrākus noteikumus nepilngadīgo aizsardzībai tiešsaistē, tostarp visā blokā noteikt minimālo 16 gadu vecumu, no kura bērni bez vecāku piekrišanas var piekļūt sociālajiem tīkliem un mākslīgā intelekta kompanjoniem.
Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pieņemtajā ziņojumā likumdevēji ierosināja neļaut nevienam bērnam, kas jaunāks par 13 gadiem, piekļūt sociālajiem tīkliem – ar vecāku atļauju vai bez tās.
EP deputāti arī aicināja piemērot naudas sodus un aizliegumus platformām, kas neievēro ES noteikumus nepilngadīgo aizsardzībai saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu. Iniciatīvas autori uzsver, ka ES jāievieš stingrāki noteikumi attiecībā uz piekļuvi sociālajiem tīkliem, kā arī vajadzīgi stingrāki drošības pasākumi nepilngadīgajiem, kas izmanto tiešsaistes pakalpojumus.
Piemēram, lai ierobežotu piekļuvi kaitīgam saturam, likumdevēji vēlas pasargāt nepilngadīgos no algoritmiem, kas balstīti uz iesaistīšanos, un aizliegt azartspēlēm līdzīgu mehānismu iekļaušanu bērniem pieejamās spēlēs. Ziņojumā teikts, ka platformām būtu arī jāaizliedz sekmēt nepilngadīgo darbošanos kā influenceriem.
Priekšlikums, kas komitejā tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu, iesniegs balsošanai EP no 24. līdz 27. novembrim.
EP iniciatīva demonstrē pieaugošos centienus ES mērogā aizliegt bērniem izmantot sociālos tīklus. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena personīgi atbalsta šādu soli, un ekspertu grupai līdz gada beigām jāsagatavo ziņojums par to, kādus pasākumus varētu veikt ES līmenī.
Divdesmit piecas no 27 ES valstīm, kā arī Norvēģija un Islande šomēnes parakstīja deklarāciju, kurā atbalstīja Leienas plānus izpētīt iespēju noteikt ES digitālās pilngadības vecumu un uzsvēra nepieciešamību aizsargāt nepilngadīgos tiešsaistē.