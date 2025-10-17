Ivars Ijabs.
Ivars Ijabs.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Ijabs: ASV administrācija dzīvo pārāk lielās ilūzijās par Putinu 0

LETA
8:23, 17. oktobris 2025
Viedokļi

ASV administrācija joprojām dzīvo pārāk lielās ilūzijās, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins patlaban vispār ir noskaņots uz jebkādu mieru, intervijā Latvijas Radio sacīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs (LA).

Reklāma
Reklāma
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
RAKSTA REDAKTORS
“Pašvaldības uzņēmumā vadītājs visus terorizē, darbinieki bēg, es dzeru nervu zāles!” Karīna izmisumā; darba inspekcija iesaka rīkoties
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus viņš atzina, ka Savienoto Valstu administrācijas un prezidenta Donalda Trampa tonis un attieksme pret Krievijas sākto karu Ukrainā laika gaitā ir mainījusies, un šobrīd izpratne ir labāka, nekā tā bija, piemēram, pirms pusgada.

Jautāts, ar kuriem pasaules līderiem Tramps varētu vienoties un kuri varētu būt viņa pusē, mēģinot rast risinājumu situācijai Ukrainā, eiroparlamentārietis atbildēja, ka Trampa pusē faktiski ir visa Eiropa, kuru šis karš skar vistiešāk un kura vienlaikus apzinās, ka nevar tikt galā viena pati bez ASV palīdzības.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Tagad jau pat autobusā Rīgā nav droši: notiesā ārvalstu pilsoni, kurš pavedinājis mazas meitenes
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju

Lūgts komentēt, kā raugās uz to, ka par Trampa un Putina tikšanās vietu izraudzīta Ungārija, kurā saimnieko Kremlim draudzīgais premjerministrs Viktors Orbāns, Ijabs atzina, ka šī izskatās pēc neveiksmīgas izvēles, taču jāatceras, ka Trampam ir sarežģītas personīgās attiecības ar daudzu Eiropas valstu līderiem.

Tomēr, neraugoties uz tikšanās vietu, galvenais būs tās saturs un rezultāts, uzskata Ijabs. “Es domāju, ka [Ukrainas prezidentam] Volodimiram Zelenskim, ņemot vērā viņa stāju un pozīciju, nebūs problēmas aizbraukt arī uz Budapeštu. Jautājums, vai tur ir rezultāts, vai tajās sarunās patiešām netiek kaut kādā veidā būtiski aizskartas Ukrainas intereses,” komentēja politiķis.

Kā ziņots, ASV prezidents Tramps gatavojas tikties ar Putinu Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru ceturtdien paziņoja Baltā nama saimnieks.

Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja, taču paziņoja, ka sarunas laikā esot panākts “liels progress”.

Sociālās saziņas vietnēs viņš izteicās, ka tikšanās Budapeštā ļaušot noskaidrot, “vai mēs varam izbeigt šo bēdīgo karu starp Krieviju un Ukrainu”.

Pirms Trampa un Putina tikšanās nākamnedēļ ar Krievijas pārstāvjiem tiksies ASV valsts sekretārs Marks Rubio, savukārt jau piektdien Vašingtonā Tramps tiekas ar Zelenski.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Liels solis uz priekšu!” Tramps atklāj sarunas detaļas un paziņo par tikšanos ar Putinu
Karma darbojas. Ļitviņenko indētāju pusmūžā ķer neapskaužama kaite
VIDEO. “Tas vatņiku cūka izrādās no Latvijas!” Vietējie neizpratnē, kā var vilcienā uzbrukt sievietei
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.