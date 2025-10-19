Purgailis: Izskatās, ka “Rīgas siltumam” interesē tikai izvilkt peļņu caur tarifu 0
Kārlis Purgailis, Finanšu nozares asociācijas Kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētājs, bankas Citadele meitasuzņēmuma “CBL asset management” valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Naudas cena” norāda, ka “Rīgas siltuma” galvenā interese šobrīd ir gūt peļņu caur tarifiem, nevis ilgtermiņa uzņēmuma vērtības celšana.
“Man no malas izskatās, ka šobrīd Rīgas siltumam interesē tikai izvilkt peļņu caur tarifu, lai iedzīvotāji samaksā un uzņēmums nenoiet pa burbuli,” uzskata Purgailis.
Viņš stāsta, ka privātie investori investē uzņēmumos ar mērķi celt uzņēmuma vērtību un pēc tam realizēt savu investīciju. “Tallinas piemērs par tīklu atjaunošanu un ekspansiju ir labs piemērs, kā var pacelt uzņēmuma vērtību,” pauž Purgailis.
Kā ziņots, “Rīgas siltums” (RS) plānoja rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā par 21,5%, bet vēlāk tika panākts, ka no 1.oktobra tas pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu (MWh).
Saeimas apakškomisijas sēdē augustā Ekonomikas ministrijas (EM), kas ir RS akcionārs, pārstāvis uzsvēra ministrijas nopelnus plānotā tarifa pieauguma mazināšanā, kā arī pārmeta Rīgas domei, ka tā nav pietiekami aktīvi iesaistījusies siltumenerģijas tirgus veidošanā un tarifu mazināšanā.
Šos pārmetumus noraidīja galvaspilsētas pārstāvji no Rīgas Enerģētikas aģentūras un domes.
Savukārt Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītāja Elīna Treija (NA) atzina, ka RS darbībā ir bijušas neizdarības, piemēram, uzņēmums ar 250 miljonu apgrozījumu vairākus gadus neesot spējis izveidot sistēmu ikdienas siltumenerģijas iepirkšanai.
