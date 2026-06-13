Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/AFP PHOTO / Jason Connolly

Aizturēts ceļu satiksmes negadījumu Līvānos izraisījušais vīrietis, kurš vicinājās ar ierocim līdzīgu priekšmetu 0

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LETA
11:04, 13. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts policija ir aizturējusi ceļu satiksmes negadījumu Līvānos izraisījušo vīrieti, kurš pēc avārijas vicinājās ar ierocim līdzīgu priekšmetu un atstāja notikuma vietu.

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Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, iespējamais vaininieks aizturēts piektdienas vakarā.

LETA jau ziņoja, ka piektdien pēcpusdienā kāds vīrietis Līvānos izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pameta notikuma vietu, vicinoties ar ierocim līdzīgu priekšmetu.

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Valsts policijā piektdien pēcpusdienā tika saņemta informācija, ka Līvānos, Rīgas ielā, automašīnas “Volkswagen Passat” vadītājs pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretimbraucošu “BMW”.

Pēc ceļu satiksmes negadījuma automašīnas “Volkswagen” vadītājs izkāpa no transportlīdzekļa un pameta notikuma vietu.

Aculiecinieku video, kas nonācis ziņapmaiņas vietnēs, liecina, ka vīrietim rokās, iespējams, bijis ierocis. Vieni no lieciniekiem šī iemesla dēļ metušies ar auto no notikuma vietas bēgt. Arī policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka vīrieša rokās tobrīd, iespējams, bija “ierocim līdzīgs priekšmets”.

Likumsargi uzsver, ka negadījumā neviena persona nav cietusi.

Par notikušo tika sākts kriminālprocess un policija jau sākotnēji bija noskaidrojusi iespējamā vainīgā personību.

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