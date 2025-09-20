Tagad visas nederīgās lakas vienkārši metīsim miskastē? Jaunie noteikumi mulsina gan skaistumkopšanas meistarus, gan klientes 0
No 1. septembra Eiropas Savienībā aizliegta viela, kas līdz šim plaši izmantota gēla nagu produktos. Aizliegums raisījis karstas diskusijas, tas ir solis sabiedrības veselības aizsardzības veicināšanā vai arī smags trieciens manikīru nozarei?
LA.LV saņēma vēstuli no kādas lasītājas, kurai radušās neskaidrības saistībā ar grozījumiem manikīru darbā. Lasītāja raksta: “Biju pie manikīres, un viņa man jau iepriekš bija stāstījusi par jaunajiem nosacījumiem, kas paredz, ka visas bundžiņas, kuras satur TPO (fotoiniciatoru, pateicoties kuram tas mainās no šķidra stāvokļa uz cietu, kad tiek pakļauts UV vai LED gaismai. Tas nodrošina ātru un vienmērīgu sacietēšanu, veidojot spīdīgu un stipru rezultātu.), ir jāizmet. No 1. septembra visām manikīrēm ir jāstrādā ar materiāliem, kas nesatur aizliegto vielu. Man uzreiz rodas jautājums – vai pastāv kāda vienota utilizācijas sistēma? Manikīre sacīja, ka nē. Tad sanāk, ka aizliegtā viela lielos daudzumos nonāks vienkārši atkritumos. Ja tā, tad tas ir ļoti “pārdomāts” solis no ministrijas puses.”
Arī sociālo mediju platformā “Threads” neilgi pirms jaunie grozījumi stājās spēkā par attiecīgo tematu raisījās diskusija.
Lietotājs ar segvārdu @rotatava raksta: “Latvijā ir ap 4 tūkstoši oficiālu manikīra speciālistu. Visticamāk krietni vairāk. Piecu dienu laikā katram manikīra speciālistam būs jāatbrīvojas no visiem materiāliem, kas satur TPO. Pieņemsim, ka katram tās ir minimums kādas 10 – 20 gēllakas pudelītes. Maksimums 100 – 300 pudelītes. Salonos, kur veido uzkrājumus, visticamāk vairāk. Katras pudelītes cena vidēji 15eur. Pat, ja rēķina pavisam vidējo, tad kopējie nozares zaudējumi 5 dienu laikā varētu būt sākot no 6 000 000eur.”
Santa dalās savā pieredzē un oponē diskusijas autores teikto: “Iepriekš runāju ar savu manikīri, viņa teica, ka viņai nemaz nav lakas ar šo sastāvdaļu. Un gan jau ka viņa nav vienīgā tāda. Tā kā jūsu aprēķini varētu būt pārspīlēti.”
Ineta atbalsta aizliegumu: “Ja ir aizliegtas, tātad ir pamatots risks cilvēka veselībai. Un, ja šis risks ir atklāts, tad produkts jāizņem no lietošanas. Vai jūs nejūtaties kaut nedaudz neērti, apzināti izmantojot produktu, kas atzīts kā potenciāli kaitīgs?”
Kur likt nederīgās pudelītes?
LA.LV sazinājās ar Veselības inspekciju, lai skaidrotu kā plānots utilizēt aizliegtās vielas saturošās pudelītes, kuras manikīra meistariem pēc likuma grozījumiem ir aizliegts izmantot.
Tāpat vadītāja norāda, ka lakas jāievieto atsevišķā maisiņā un jānogādā uz savākšanas punktu. Vadlīnijas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem publicētas šeit: https://www.vi.gov.lv/lv/rekomendacijas-un-vadlinijas-0.
Informācija par šķiroto atkritumu savākšanas vietām pieejama: https://www.kem.gov.lv/lv/ko-darit-ar-atkritumiem Klimata un enerģētikas ministrijas vietnē, kuras kompetencē ir atkritumu apsaimniekošana.
Pēc uzņēmumu vietnēs pieejamās informācijas: AS “BAO” pieņem no privātpersonām līdz 10 kg sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punktos, atrašanās vietas visā Latvijā, taču SIA “CleanR” pieņem no privātpersonām līdz 5 kg šķirošanas vietās Rīgā vai citos uzņēmumos pēc vienošanās.
Jaunie grozījumi
Jau 15. augustā Veselības inspekcija nāca klajā ar paziņojumu, kurā bija teikts, ka sākot ar 2025. gada 1. septembri ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī, tostarp, Latvijā ir aizliegts darīt pieejamus tirgū kosmētikas līdzekļus ar TPO. “Darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par samaksu vai par brīvu piegādāt kosmētikas līdzekli izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū.
Veselības inspekcija norādīja, ka aizliegto vielu varēs atpazīt iepazīstoties ar produkta sastāvu, sastāvdaļu sarakstā TPO būs norādīts ar nosaukumu – Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide.
Latvijā aizliegts, bet citviet pasaulē turpina izmantot
Eiropas Savienība šo vielu klasificējusi kā kancerogēnu, mutagēnu un toksisku reproduktīvajai veselībai, līdz ar to tās izmantošana kosmētikā tiek kategoriski aizliegta, informē ārzemju medijs.
Līdz šim TPO drīkstēja lietot tikai profesionāļi, un tā koncentrācija produktos nedrīkstēja pārsniegt 5%. Tagad visi produkti, kas satur šo vielu, vairs nedrīkst tikt pārdoti, tirgoti vai izmantoti. Saloniem un veikaliem ir jāiznīcina esošie krājumi, un nav paredzēti nekādi termiņu izņēmumi vai pagarinājumi.
Piesardzība vai pārmērība?
Daži eksperti uzskata, ka aizliegums ir vērtējams kā piesardzības solis, nevis reakcija uz reāliem cilvēku veselības apdraudējumiem. Pierādījumi par TPO kaitīgumu pārsvarā balstīti uz pētījumiem ar dzīvniekiem. “Eiropas Savienība to aizliedz piesardzības nolūkos, lai gan vēl nav liela mēroga pētījumu ar cilvēkiem, iespējamie riski bija pietiekami, lai ieviestu stingrāku regulējumu,” norāda dermatoloģe.
TPO tiek izmantots arī zobu plombās, taču šobrīd aizliegums attiecas tikai uz kosmētikas produktiem.
Kamēr Eiropā aizliegums jau ir stājies spēkā, ASV TPO izmantošana netiek regulēta un joprojām ir plaši pieejama. Tomēr arī ASV patērētāji aicināti mazināt riskus un izvēlēties gēla lakas, kuru saturā nav TPO viela.
Pat, ja gēla laka nesatur TPO vielu, regulārā manikīra uzklāšanā pastāv arī citi riski. Dermatologi un podologi atgādina, ka UV gaisma, kas tiek izmantota lakas nožāvēšanai, var palielināt ādas vēža risku, naga vīlēšana pirms gēla uzklāšanas var vājināt dabīgos nagus, bet pārāk ilga gēla nēsāšana bez pārtraukuma paaugstina infekciju iespējamību, piemēram, ar pseudomonas baktērijām, kuras var veicināt naga iekrāsošanos zilā vai zaļganā tonī.
Eksperti iesaka regulāri ļaut nagiem “atpūsties” no jebkāda veida pārklājuma.