18:20, 14. septembris 2025
Spānijā kāds restorāns klientiem par vakariņām izrakstījis rēķinu vairāk nekā 63 tūkstošu eiro apmērā. Čeka attēls zibenīgi izplatījās sociālajos tīklos, izraisot plašas diskusijas, raksta britu izdevums “Express”.

Rēķina attēlu ar pasūtīto ēdienu sarakstu un iespaidīgo gala summu –  63 237,90 eiro –  savā “Instagram” lapā publiskojis pats restorāns.

“Kuram pieder šis rēķins? Lūdzu, atzīmējiet viņu komentāros. Mums viņam ir daži vārdi sakāmi,” – bija rakstīts pie publicētā attēla.

Rūpīgāk ieskatoties čekā, var redzēt, ka lauvas tiesa no summas – 45 tūkstoši eiro – izrakstīta par pozīciju “varios pescados”, kas spāņu valodā nozīmē “dažādas zivis” jeb zivju izlase.

Tāpat redzams, ka ievērojama summa iztērēta par dārgiem vīniem un citiem pakalpojumiem.

Sociālajos tīklos uzreiz sākās karstas diskusijas par to, kas tās bijušas par zivīm, cik daudz to pasniegts un kurš vispār var atļauties iztērēt šādu naudu par vienām vakariņām.

Vēlāk, komentējot notikušo vietējiem medijiem, restorāna pārstāvji precizēja, ka rēķins bija izrakstīts lielai kompānijai – 18 cilvēkiem.

Tāpat iestāde deva mājienu, ka viesu vidū bijis kāds slavens amerikāņu sportists.

Tā vai citādi, publiskojot šo rēķinu, restorāns sev sarūpēja bezmaksas, taču ļoti skaļu un plašu starptautiska mēroga reklāmas kampaņu.

