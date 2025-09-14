Vakariņas jauna BMW cenā: cilvēkus pārsteidz milzīgais rēķins par maltīti restorānā 0
Spānijā kāds restorāns klientiem par vakariņām izrakstījis rēķinu vairāk nekā 63 tūkstošu eiro apmērā. Čeka attēls zibenīgi izplatījās sociālajos tīklos, izraisot plašas diskusijas, raksta britu izdevums “Express”.
Rēķina attēlu ar pasūtīto ēdienu sarakstu un iespaidīgo gala summu – 63 237,90 eiro – savā “Instagram” lapā publiskojis pats restorāns.
Rūpīgāk ieskatoties čekā, var redzēt, ka lauvas tiesa no summas – 45 tūkstoši eiro – izrakstīta par pozīciju “varios pescados”, kas spāņu valodā nozīmē “dažādas zivis” jeb zivju izlase.
Tāpat redzams, ka ievērojama summa iztērēta par dārgiem vīniem un citiem pakalpojumiem.
Vēlāk, komentējot notikušo vietējiem medijiem, restorāna pārstāvji precizēja, ka rēķins bija izrakstīts lielai kompānijai – 18 cilvēkiem.
Tā vai citādi, publiskojot šo rēķinu, restorāns sev sarūpēja bezmaksas, taču ļoti skaļu un plašu starptautiska mēroga reklāmas kampaņu.