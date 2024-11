“Tas būtu tāpat, kā zilonim ar zirni pa pakaļu iešaut!” Slaidiņš analizē ukraiņu triecienu krieviem Ieteikt







Ukrainas bruņotie spēki ir veikuši pirmo uzbrukumu, izmantojot ATACMS raķetes, sasniedzot stratēģiskus mērķus Brjanskas apgabalā Krievijā. Šis notikums iezīmē jaunu pavērsienu kara gaitā, radot jautājumus par iespējamo konflikta eskalāciju un turpmākajiem notikumiem. Lai gan Ukrainas puse atturīgi komentē šo notikumu, plašsaziņas līdzekļos izskanējusi informācija, ka Krievijas puse šo triecienu ir apstiprinājusi.

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš skaidro: “Atklāto avotu informācija liecina, ka ukraiņi par Brjanskas apgabalu ir izšāvuši astoņas ATACMS raķetes, no kurām Krievu pretgaisa aizsardzība ir notriekušas divas raķetes.”

Cik kopā Ukrainai ir šādu raķešu, nav zināms. Vairāki avoti pieļauj, ka Ukrainas rīcībā varētu būt apmēram 50 ATACMS raķetes. “Ir grūti pateikt vai tā ir, vai nav. Ir skaidrs, ka ukraiņi nešaudīs tās pa labi un pa kreisi. Tam vienkārši nav resursu. Šie triecieni būs pa konkrētiem objektiem,” komentē majors.

Plašsaziņas līdzekļos ir arī nonācis video no šī trieciena:

“Iespaidīga skaņa. Pilnīgi sirdi silda!”

Tā ir visa pieejamā informācija, jo arī Krievijas informatīvā telpa klusē. Majors Slaidiņš pieļauj, ka visticamāk ukraiņu raidītais trieciens bijis pa kādu no munīcijas noliktavām.

Savukārt, runājot par krievu reakciju uz ukraiņu uzbrukumu, Slaidiņš min: “Krievi varētu veikt atbildes triecienu, izmantojot starpkontinentālo ballistisko raķeti. Protams, bez kodolgalviņas, bet ar parasto kaujas galviņu. Līdz ar to tas ir iemesls, kāpēc ASV ir slēgusi savu vēstniecību Kijivā.”

Slaidiņš skaidro, ka tiek pieļauts, ka Krievija tiešām varētu šo raķeti izšaut, piebilstot: “Neviens to, protams, nav apstiprinājis. Bet, ja to piebāzīs ar sprāgstvielu, tas būs ļoti jaudīgs trieciens. Iespējams, amerikāņi zina kaut ko vairāk…”

Spriežot par iespējām notriekt ballistisko raķeti, iespējas ir 50 uz 50. Var notriekt, bet var arī nenotriekt.

Majors pauž savu viedokli, ka, ņemot vērā, ka Ukrainas rīcībā nav ļoti daudz raķešu, ukraiņiem ir jāizvēlas mērķis, kas nodarītu lielāku kaitējumu krieviem: “Ja būtu simtiem to raķešu… Amerikāņiem jau to ir ļoti daudz, bet gan jau, ka kaut ko viņi ir atveduši un nav publicējuši. Zināms ir vien tas, ka ukraiņiem ir kasešu galviņa ATACMS raķetēm. Skaidrs, ka pa Krimas tiltu ar to būtu tāpat, kā zilonim ar zirni pa pakaļu iešaut. Kasešu munīcija nesagrautu tiltu. Tur ir vajadzīga daudz nopietnāka un spēcīgāka sprāgstviela.”