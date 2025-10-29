Irānā ražots bezpilota lidaparāts Shahed-136 ‘Kamikaze’
Ilustratīvs foto (Scanpix/LETA).

“Tas nebija amatieru darbs…” Beļģijā virs militārās bāzes naktī pamanīti vairāki droni 0

LETA
14:48, 29. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Beļģijā virs militārās bāzes Luksemburgas provincē naktī pamanīti vairāki droni, trešdien apstiprinājis Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens. Policija un izlūkdienesti veic izmeklēšanu.

Frankens iepriekš apstiprināja mediju ziņoto, ka arī sestdienas naktī vairāki droni pārlidoja militārajai bāzei Maršanfamenā. “Tas nebija amatieru darbs, bet tie bija prasmīgi dronu piloti,” platformā “X” norādīja ministrs.

Viņš uzsvēra, ka Beļģijai steidzami jāiegādājas atbilstošs aprīkojums, lai novērstu šādus draudus.

Šomēnes droni tika pamanīti arī netālu no militārā lidlauka Elsenbornā.

