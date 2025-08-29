#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Ne gluži vienmēr kāds vēlas aizbraukt ceļojumā…” Skride par darba nespējas lapām Latvijā 0

21:20, 29. augusts 2025
Par negodprātīgu darbnespējas lapu izsniegšanu TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride, kurš ir arī partijas “Izaugsme” biedrs.

“Šobrīd izrakstot darba lapu, var norādīt trīs vai četrus iemeslus, kāpēc ārsts ir izrakstījis. Pirmais, ka darba nespējas cēlonis ir negadījums darbā, otrs, manuprāt, bija tuberkuloze, un kā trešais ir “cits”. Statistikas datus tas nerada nekādus, man pat ir gribējies reizēm papildināt, kas tad ir tas “cits”, bet nav tādas iespējas, tā kā šeit Veselības ministrijai es sliektos pilnībā piekrist,” norāda Skride.

Bet ir ļoti būtiski, lai tas neapgrūtinātu ģimenes ārstu darbu, jo viņi jau tā ir pārslogoti.

Viens no iemesliem, kāpēc to vēlas darīt, mēs tiešām zinām, ka ir gadījumi un gana daudz. Arī es 13. Saeimā strādājot kā komisijas vadītājs redzēju un mēs izskatījām šos jautājumus. “Mēs negodprātīgi joprojām, es neteikšu procentos cik, izmantojam šīs darba nespējas lapas, ne jau gluži vienmēr kāds vēlas aizbraukt ceļojumā vai nāk kāda tiesvedība vai kas,” piebilst Skride.

Pie negodprātīgo darba nespēju lapu izsniegšanas ne vienmēr ir vainīgs mediķis. Mediķis kādreiz tiek piespiests un nostādīts tādā kā ķīlnieka lomā, jo cilvēki šobrīd ir ļoti agresīvi, stāsta Skride.

Jebkurš cilvēks Latvijā to zina, ka, ja ir tiesiskuma problēmas, tad vispirms uzrodas darba nespējas lapa, un mēs taču zinām, ka tas ir izdomāts. “Šeit jānāk talkā veselības inspekcijai, kura arī kontrolē darba nespējas lapas, protams, arī veselības ministrijai un arī ģimenes ārstiem, un jāatrod kompromiss, kā labāk darīt, lai nebūtu viltus darba nespējas lapu,” skaidro Skride.

