Foto: Zane Bitere/LETA

Neaizmirsti lietussargu! Laika prognoze otrdienai 0

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LETA
7:34, 7. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Šodien Latvijā turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Dienas gaitā no dienvidrietumiem mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām gaidāms neliels lietus, bet vakarā, kad Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu.

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Galvaspilsētā lietus lāses sagaidāmas tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

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