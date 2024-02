“Tas varētu piespiest Krieviju pārvietot savas noliktavas vēl tālāk…” Ukrainai sola sūtīt jaunākās ASV tāla darbības rādiusa raķetes

Ukraina jau trešdien varētu saņemt jaunākās ASV augstas precizitātes raķetes GLSDB, kas spēj trāpīt mērķiem 145 kilometru attālumā.

Kā medijiem “Reuters” un “Politico” pavēstīja avoti, GLSDB sūtījums uz Ukrainu tika apstiprināts pēc to veiksmīgiem izmēģinājumiem virs Meksikas līča 16.janvārī.

Kā norāda “Politico”, ASV spēkos jau ir šo raķešu no gaisa palaižamais variants. Tomēr no zemes šaujamās raķetes, ko saņems Kijiva, vēl nav piegādāts bruņotajiem spēkiem.

GLSDB var palaist, izmantojot dažādas palaišanas iekārtas, un to darbības rādiuss ir aptuveni 145 kilometri, ziņo “Politico”, atsaucoties uz ASV amatpersonām.

“Reuters” vēsta, ka jaunie ieroči “ļaus Ukrainai trāpīt mērķiem divreiz lielākā attālumā salīdzinājumā ar raķetēm, ko tā pašlaik palaiž ar ASV piegādātajām HIMARS sistēmām”.

“[Tas] varētu piespiest Krieviju pārvietot savas noliktavas vēl tālāk no frontes līnijas,” norādīja aģentūra.

“Reuters” raksta, ka ASV prezidenta Džo Baidena administrācijai GLSDB ir alternatīva ATACMS raķetēm, kuru nelielu skaitu Kijiva saņēma pagājušajā gadā, bet kuru krājumi ātri beidzās.

Jaunās raķetes nav tik jaudīgas kā ATACMS, taču tās ir daudz lētākas, mazākas un vieglāk lietojamas.

ATACMS darbības rādiuss ir līdz 160 kilometriem, savukārt GMLRS raķešu, ko palaiž, izmantojot HIMARS, darbības rādiuss ir aptuveni 90 kilometri.

