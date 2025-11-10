Tusks brīdina: ja Ukraina zaudēs karā Krievijai, tad situācija radikāli pasliktināsies vienā no ES dalībvalstīm 0
Ja Ukraina karā zaudēs, situācija Polijā radikāli izmainīsies uz slikto pusi, intervijā laikrakstam “Gazeta Wyborcza” sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Polijas ģeopolitiskā nākotne “būs ļoti laba, ja Ukraina nezaudēs un ja mums izdosies pārvarēt šo vēsturisko Polijas un Ukrainas aizvainojumu”, klāstīja premjers.
“Izveidot spēcīgas, draudzīgas partnerattiecības ar suverēnu Ukrainu, protams, neaizmirstot par mūsu interesēm, ir lieliska iespēja Polijai,” pauda Tusks.
“Tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz palīdzību Ukrainai, jo, ja tā zaudēs karā, situācija Polijā radikāli mainīsies uz slikto pusi. Lai gan arī šeit es esmu mērens optimists. Nav objektīvu iemeslu, kādēļ Ukrainai vajadzētu zaudēt,” norādīja premjers.
Tusks arī pieminēja incidentu naktī no 9. uz 10. septembri, kad Krievijas droni ielidoja Polijas gaisa telpā. Viņš to nosauca par “konflikta pagrieziena punktu”.
Lēmums notriekt dronus bija sarežģīts, viņš atzina.
“Tas nebija viegli, jo neviens nevēlas pārspīlēt un netīšām sākt Trešo pasaules karu,” sacīja Tusks, norādot, ka “piekāpšanās, provokāciju pieļaušana ne pie nekā laba neved”.