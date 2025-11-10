Donalds Tusks
Donalds Tusks
Foto. Scanpix/Sergei GAPON / AFP

Tusks brīdina: ja Ukraina zaudēs karā Krievijai, tad situācija radikāli pasliktināsies vienā no ES dalībvalstīm 0

LETA
13:05, 10. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ja Ukraina karā zaudēs, situācija Polijā radikāli izmainīsies uz slikto pusi, intervijā laikrakstam “Gazeta Wyborcza” sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Reklāma
Reklāma
Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
TV24
“Krievi nav spēcīgāki, viņi ir…” Ukrainas karavīrs drosmīgi atklāj frontes realitāti un vienu lietu, kas viņiem trūkst
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Lasīt citas ziņas

Polijas ģeopolitiskā nākotne “būs ļoti laba, ja Ukraina nezaudēs un ja mums izdosies pārvarēt šo vēsturisko Polijas un Ukrainas aizvainojumu”, klāstīja premjers.

“Izveidot spēcīgas, draudzīgas partnerattiecības ar suverēnu Ukrainu, protams, neaizmirstot par mūsu interesēm, ir lieliska iespēja Polijai,” pauda Tusks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu
“Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā

“Tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz palīdzību Ukrainai, jo, ja tā zaudēs karā, situācija Polijā radikāli mainīsies uz slikto pusi. Lai gan arī šeit es esmu mērens optimists. Nav objektīvu iemeslu, kādēļ Ukrainai vajadzētu zaudēt,” norādīja premjers.

Tusks arī pieminēja incidentu naktī no 9. uz 10. septembri, kad Krievijas droni ielidoja Polijas gaisa telpā. Viņš to nosauca par “konflikta pagrieziena punktu”.

Lēmums notriekt dronus bija sarežģīts, viņš atzina.

“Tas nebija viegli, jo neviens nevēlas pārspīlēt un netīšām sākt Trešo pasaules karu,” sacīja Tusks, norādot, ka “piekāpšanās, provokāciju pieļaušana ne pie nekā laba neved”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņš to var izdarīt!” Zelenskis brīdina, ka Putins ir gatavs izvērst karu plašumā
“Ir kaut kas, ar ko…” Ukraina plāno sarīkot iespaidīgu “šovu” Maskavā
ASV valdības darba apturēšana tieši ietekmējusi NATO sabiedrotos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.