“STATS grupas” dibinātājs un vadītājs Māris Alberts (no kreisās) un uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Runis izrāda jaunbūvējamo objektu – dzīvojamo namu ar būtiski zemākām celšanas izmaksām. Foto: Timurs Subhankulovs

Teikā daudzdzīvokļu namu būvē lētāk! Vai tas nozīmē, ka arī dzīvokļu cenas būs zemākas?







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgā, Teikas rajonā top četru stāvu dzīvojamais nams, kura būvniecība maksās lētāk nekā citu daudzstāvu dzīvojamo namu celtniecība. Jaunā daudzstāvu dzīvojamā nama projekta “Harmony Home” vadītāji apgalvo, ka izdevumi būšot aptuveni par trešdaļu mazāki nekā citiem, kuri būvē tikpat lielus un labiekārtotus namus, izmantojot tradicionālos būvniecības paņēmienus.

Pēc būvniecības ekspertu atzinuma pašlaik būvniecības izmaksas agrāko 1200 eiro vietā jau sasniedz 1400 eiro par kvadrātmetru, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Samazinājumam vairāki izskaidrojumi

Jautāts, kā to izdosies panākt, ar būvniecību saistītu uzņēmumu grupas “STATS grupa” dibinātājs un vadītājs Māris Alberts atbild, ka samazinājumam ir vairāki izskaidrojumi. Pirmkārt, Teikā topošā četru stāvu nama būvniecībā nolīgti ap 20 strādnieku – vismaz trīs reižu mazāk nekā ēkās, kuras būvē ar tradicionālajiem paņēmieniem. Otrkārt, nav nepieciešama sienu un citu būvkonstrukciju apmešana ar javu, kas saīsina būvēšanas laiku.

Treškārt, Teikā būvētajam namam ir plānākas sienas, līdz ar to vairāk lietderīgi izmantojamās platības. Savukārt inženierkomunikācijas tiek montētas un iebetonētas nesošajās sienās un pārsegumos, kas ļauj apiet lielāko daļu no laikietilpīgiem, netīriem un dārgiem papildu būvdarbiem pēc karkasa izbūves, kā arī uz inženierkomunikāciju šahtu rēķina iegūt papildu telpu.

Kā stāsta Māris Alberts, tas ļaušot ne tikai samazināt būvniecības izdevumus, bet arī ietaupīt naudu un laiku cilvēkiem, kuri dzīvos šajos namos, maksājot par apkuri un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kas būs mazāki nekā kādā padomju laikā celtajā sērijveida namā. “Harmony Home” projektā tiek nodrošināta A klases energoefektivitāte, teicama skaņas izolācija un ugunsdrošība. Projektā īpaša uzmanība pievērsta efektīvam dzīvokļu telpu plānojumam – panorāmas logi, lielas lodžijas, individuālas noliktavas ar elektrības pieslēgumu un apgaismojumu –, kā arī gaisa kvalitātei, paredzotiekārtu mitruma un siltuma atgūšanai.

Jautāts, kad Teikas nams varētu būt gatavs, uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Runis atbild, ka to plānots nodot ekspluatācijā 2022. gada vasaras beigās. Bet par dzīvokļu iegādi šajā ēkā iedzīvotāji taujājot jau pašlaik. No 48 namā paredzētajiem dzīvokļiem pieciem pircēji jau ir pieteikušies.

Pircējiem cenas nekritīs

Būvniecības izdevumu samazinājums gan nenozīmē, ka jaunajā Teikas namā dzīvokļi maksās lētāk nekā citur. Kā tas redzams nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmuma “Arco Real Estate” mājas lapā, viena kvadrātmetra pārdošanas cena Teikas namā svārstās no 2111 līdz 2347 eiro.

Dzīvokļi tiek pārdoti ar pilnu iekšējo apdari un santehniku. Katram dzīvoklim paredzēta atsevišķa mantu glabātava pagrabstāvā, kā arī autostāvvieta. Pēc nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmuma “Latio” pārskata par 2021. gada pirmo pusgadu, Rīgas jaunbūvēs dzīvokļu cenas svārstās no 1900 līdz 2810 eiro par kvadrātmetru atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt tā dēvēto ekskluzīvo dzīvokļu viens kvadrātmetrs maksājis 3500 eiro neatkarīgi no atrašanās vietas.

“”Harmony Home” ir “STATS” grupas uzņēmumu radīts daudzstāvu dzīvojamo namu tipveida projekts,” saka Māris Alberts, “Teikā šis būs pirmais pēc šā projekta būvētais daudzstāvu dzīvojamais nams Latvijā. Bet turpmāk šo projektu piedāvāsim arī Ziemeļeiropas valstīs, ievērojot šo valstu aug­stās prasības pret būvniecības un telpas kvalitāti.” Šajā nolūkā 2020. gada sākumā “STATS” grupas uzņēmums “EB Liepāja” Liepājā, Karostas industriālā parka teritorijā sācis ražotnes būvniecību, kuru plāno pabeigt līdz 2022. gada beigām un kurš turpmāk varētu atvieglot šādu projektu plašāku īstenošanu gan Latvijā, gan ārzemēs.

Īres nami atduras pret finansējumu

Jautāts, vai uzņēmuma plānos ir būvēt arī īres dzīvokļus, ņemot vērā lielas iedzīvotāju daļas ierobežotās iespējas aizņemties un nopirkt uzreiz, Māris Alberts atbild, ka īres namu būvniecība pašlaik atduras pret banku finansējumu. Pēc viņa teiktā, bankas nav gatavas piešķirt kredītus, ņemot vērā īres namu ienesīgumu – 5% gadā.

Savukārt būvuzņēmumiem pašiem trūkst pašu naudas ieguldījumiem īres namu būvniecībā. Lai atmaksātos būvēt īres namus, īres maksai vajadzētu būt 10 līdz 15 eiro par kvadrātmetru mēnesī, kuru pat Rīgā diezin vai liela iedzīvotāju daļa pašlaik varētu atļauties. Tāpēc, viņaprāt, dzīvojamo namu, tostarp izīrēšanai paredzēto, plašākai būvniecībai vajadzīgs valsts atbalsts, piemēram, ar nodokļu atlaidēm dzīvokļu iegādei un būvniecībai.

“Diemžēl pašlaik tie gali neiet kopā,” skaidro Māris Alberts, “ja cilvēks aizņemas, piemēram, 100 000 eiro dzīvokļa pirkumam, tad no šīs summas aptuveni 40 000 eiro aiziet darbaspēka un pievienotās vērtības nodokļos. Iznāk, ka, aizņemdamies dzīvokļa iegādei, cilvēks spiests samaksāt valstij šos 40 000 eiro avansā.”

Tehnoloģija nav jauna

Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākobsons: “Būvuzņēmēju centieni pievērsties jaunu tehnoloģiju izmantošanai daudzstāvu dzīvojamo namu celtniecībā, protams, ir apsveicami. Šajā projektā izmantotā Austrijā patentētā tehnoloģija gan nav nekas jauns, jo līdzīgas tehnoloģijas tiek izmantotas arī citās pasaules valstīs.

Tā paredz sienas veidņu izgatavošanu rūpnīcā, pēc tam būvlaukumā tās aizpilda ar betonu un saliek kopā. Nav šaubu, ka ēku būvniecība tādējādi notiek ātrāk un ar mazākiem spēkiem, kas samazina būvniecības pašizmaksu. Kāds varētu būt šo izmaksu samazinājums “Harmony Home” projektam uz celtniecībā izmantoto būvmateriālu rēķina, par to spriest grūtāk. Visticamāk, ēkas celtniecībā izmantoto fibrolīta bloku un betona javas cenas visur ir aptuveni vienādas.”