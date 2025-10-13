Autiskā spektra traucējumi bēniem: dati uzrāda satraucošas tendences 0
2020. gada ziņojums no ASV Slimību kontroles un profilakses centriem (CDC) atklāj, ka autisma spektra traucējumu (ASD) izplatība 8 gadus vecu bērnu vidū ir augstākā, kāda jebkad reģistrēta, par to plašāk raksta vietne LiveScience.
Saskaņā ar Autisma un attīstības traucējumu uzraudzības tīkla (ADDM) datiem, kas savākti 11 štatos, 2020. gadā ASD diagnoze tika noteikta vienam no 36 bērniem, salīdzinot ar vienu no 44 bērniem 2018. gadā. Vislielākais relatīvais pieaugums no 2018. līdz 2020. gadam reģistrēts Viskonsīnā – 49,5% pieaugums ASD izplatībā.
Pirmo reizi 20 gadu uzraudzības vēsturē ASD izplatība 8 gadus vecu meiteņu vidū pārsniedza 1%, kamēr zēnu vidū tā saglabājās aptuveni 4% līmenī.
Ziņojums, kas publicēts 24. martā, pirmo reizi norāda, ka ASD izplatība melnādaino, spāņu, Āzijas un Klusā okeāna salu izcelsmes bērnu vidū ir apsteigusi izplatību balto bērnu vidū, kuriem tradicionāli bijusi labāka piekļuve skrīningam un diagnostikai. Kamēr balto bērnu vidū ASD izplatība no 2018. līdz 2020. gadam pieauga par 14,6%, Āzijas, melnādaino un spāņu izcelsmes 8 gadus vecu bērnu vidū tā palielinājās par vairāk nekā 30%.
Šis ievērojamais pieaugums tiek skaidrots ar uzlabotu skrīningu, izpratni un piekļuvi diagnostikas pakalpojumiem kopš 2018. gada.
Saskaņā ar ASV Nacionālo garīgās veselības institūtu, ASD ir attīstības traucējums, kas ietekmē smadzeņu darbību, mainot veidu, kā cilvēki mijiedarbojas ar citiem, komunicē, mācās un uzvedas.
Lai noteiktu ASD izplatību, ADDM tīkls skaitīja 8 gadus vecus bērnus, kuriem ir vai nu kvalificēta speciālista noteikta ASD diagnoze, vai autisma klasifikācija valsts skolu speciālās izglītības programmās, vai ASD ieraksts, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas Starptautisko slimību klasifikāciju.
Pēdējo 20 gadu laikā ASD izplatība bērnu vidū ir ievērojami pieaugusi. Ja agrāk ASD diagnoze tika noteikta 6,7 bērniem no 1000, tad 2018. gadā tie bija 23 bērni, bet 2020. gada ziņojumā – 27,6 bērni no 1000.
Melnādainiem bērniem ar ASD biežāk novēro papildu intelektuālās attīstības traucējumus, piemēram, tos, kas saistīti ar ģenētiskiem stāvokļiem vai iedzimtiem defektiem, salīdzinot ar baltajiem bērniem.
Ziņojums liecina, ka pašreizējais izplatības rādītājs var būt pat zemāks par realitāti. COVID-19 pandēmija un tai sekojošie ierobežojumi ierobežoja piekļuvi dažiem pakalpojumiem, kas, iespējams, samazināja dokumentēto ASD gadījumu skaitu.
Pandēmijas sākumā 4 gadus veciem bērniem bija mazāka iespēja saņemt izvērtējumu vai tikt identificētiem ar ASD nekā 8 gadus veciem bērniem, kad viņi bija tajā pašā vecumā. Tas sakrīt ar pārtraukumiem bērnu aprūpes un veselības aprūpes pakalpojumos COVID-19 pandēmijas laikā, paziņojumā norāda CDC pārstāvji.