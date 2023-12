Foto: Shutterstock.com

TESTS: Ļoti objektīvi un asprātīgi – vai tev piemīt loģiskā domāšana? Ieteikt 5







Tavs uzdevums – noteikt, vai apgalvojumi ir loģiski, neņemot vērā to neatbilstību realitātei. Dažos uzdevumos pareizās atbildes var būt vairākas vai nebūt vispār. 12 uzdevumi tev jāpaveic 8 minūtēs.

1. Dažas palmas ir margrietiņas. Visas margrietiņas skaļi kliedz. Tātad visas palmas skaļi kliedz.

a) pareizi;

b) nepareizi.

2. Visi tauriņi peld uz muguras. Visas dzērves ir tauriņi. Tātad visas dzērves prot peldēt uz muguras.

a) pareizi;

b) nepareizi.

3. Daži kurmji ir zābaki. Daži zābaki slikti dejo. Tātad daži kurmji slikti dejo.

a) pareizi;

b) nepareizi.

4. Divi zvaigznāji nekad nav līdzīgi viens otram. Logi un durvis izskatās pilnīgi vienādi. Tātad logi un durvis nav divi zvaigznāji.

a) pareizi;

b) nepareizi.

5. Nevienu ziloni neņem armijā. Visi cilvēki ir ziloņi. Tātad nevienam no viņiem nebūs jāiet armijā.

a) pareizi;

b) nepareizi.

6. Visi prusaki spēlē šahu. Daži šaha spēlētāji labi dzied. Tātad daži prusaki dzied labi.

a) pareizi;

b) nepareizi.

7. Tikai mazi bērni dara blēņas un ir kaprīzi. Jānis ir liels.

a) Jānis dara blēņas;

b) Jānis ir kaprīzs;

c) Jānis nedara blēņas;

d) Jānis dara blēņas un ir kaprīzs;

e) Jānis nav kaprīzs.

8. Visiem zirgiem garšo ievārījums. Visiem zirgiem ir spārni.

a) zirgiem bez spārniem negaršo ievārījums;

b) dažiem zirgiem negaršo ievārījums;

c) visiem zirgiem, kam ir spārni, garšo ievārījums;

d) zirgiem garšo ievārījums, jo viņiem ir spārni;

e) zirgiem garšo ievārījums un viņiem nav spārnu.

9. Daži cilvēki ir poligloti. Poliglotiem ir viena acs.

a) dažiem cilvēkiem ir viena acs;

b) poliglotiem, kuri ir cilvēki, dažreiz ir viena acs;

c) cilvēki ar divām acīm nav poligloti;

d) poligloti ir cilvēki ar vienu aci;

e) poligloti ar divām acīm dažkārt ir cilvēki.

10. Lāstekas ir lielas gliemežnīcas. Lāstekas prot lasīt.

a) visas lielas gliemežnīcas prot lasīt;

b) visas lielas gliemežnīcas ir lāstekas;

c) dažas lielas gliemežnīcas prot lasīt;

d) lāstekas, kas prot lasīt, ir lielas gliemežnīcas;

e) lielas gliemežnīcas nav lāstekas.

11. Katrs trijstūris ir zilā krāsā. Visi trijstūri ir mazi.

a) ir trijstūri ar maziem leņķiem;

b) ir trijstūri ar ziliem leņķiem;

c) ir mazi zili leņķi;

d) leņķi un trijstūri ir zili un mazi;

e) maziem trijstūriem ir zili leņķi.

12. Sausie ziedi krīt no koka. Slapji ziedi runā angliski.

a) slapji ziedi lido lejā no koka;

b) sausi ziedi, kas prot lidot, runā angliski;

c) daži slapji ziedi nerunā angliski;

d) daži sausi ziedi ir slapji, jo viņi runā angliski;

e) slapji ziedi nekrīt no koka.



Pareizās atbildes

1 – b.

2 – a.

3 – b.

4 – a.

5 – a.

6 – b.

7 – visas atbildes ir nepareizas.

8 – c.

9 – a, c, d

10 – c, d

11 – visas atbildes ir nepareizas.

12 – visas atbildes ir nepareizas.

Par katru pareizo atbildi 1 punkts.



Testa rezultāti

0-2 punkti. Loģika nav tava stiprā puse.

3-6 punkti. Situācija nav bezcerīga, bet papildus treniņi noderētu.

7-10 punkti. Tava spēja domāt loģiski ir ļoti labi attīstīta.

11 un vairāk punktu. Izcili.

Avots: Testio.ru