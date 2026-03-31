Tiek ziņots, ka aptuveni 10 droni ielidojuši Igaunijas gaisa telpā – Tartu apriņķī atrastas atlūzas 1
Igaunijas dienvidos Tartu apriņķī otrdienas rītā atrastas drona atlūzas pēc tam, kad naktī daudzviet valstī bija izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu laikā, kad Ukraina turpināja uzbrukumus Krievijas ostām Baltijas jūras krastā.
Atlūzas atrastas Tartu apriņķa Kastres pagastā. Šajā apkaimē tā ir otrā reize pēdējā gada laikā, kad atrastas bezpilota lidaparāta atlūzas.
Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ERR publiskotās fotogrāfijas liecina, ka laukā nokritušas drona daļas, piemēram, iespējams, propellers.
Notikuma vietā strādā atbildīgo dienestu darbinieki.
Policijas un robežsardzes departamenta ģenerāldirektora vietnieks Veiko Kommusārs apstiprināja, ka Kastres pagastā ir atrastas drona atlūzas.
Viņš teica, ka tiek izmeklēta informācija par to, ka citās vietās esot atrastas iespējamās bezpilota lidaparātu detaļas.
Otrdienas rītā Igaunijas Aizsardzības spēku pārstāvis pulkvedis Uku Arolds sacīja ERR, ka “šodien Igaunijas teritorijā ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, kurus fiksēja gan radaru sistēmas, gan iznīcinātāji”.
Viņš norādīja, ka neviens bezpilota lidaparāts virs Igaunijas teritorijas nav notriekts.
Naktī uz otrdienu brīdinājumi par iespējamu gaisa apdraudējumu tika izplatīti lielākajā daļā valsts reģionu.
“Pirmkārt, vairākas dažādas sistēmas pārvietojās un ielidoja Igaunijā dažādās vietās. Gaisa objekti nepaliek nekustīgi; tie pārvietojas no vienas vietas uz citu. Incidentu bija vairāk nekā trīs brīdinājumi, taču precīzu skaitu nevar nosaukt, jo oficiālā gaisa situācijas aina nav publiski pieejama informācija,” paskaidroja armijas pārstāvis Arolds.
Igaunijas Aizsardzības spēki paziņoja, ka apdraudējums ir beidzies ap plkst. 6. “Brīdinājums ir beidzies; pašlaik Igaunijas gaisa telpā nav draudu,” tie informēja.
Medijs “Delfi.ee” vēsta, ka Igaunijas gaisa telpā nonākuši aptuveni 10 droni.