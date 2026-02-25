Tiesai nodod lietu pret bijušo Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoru par dienesta pilnvaru pārsniegšanu mantkārīgā nolūkā 0
Prokuratūra trešdien nodevusi Kurzemes rajona tiesai krimināllietu pret bijušo Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoru Juri Krilovski par dienesta pilnvaru pārsniegšanu mantkārīgā nolūkā, panākot citām personām nepamatotas priekšrocības, tādējādi radot pašvaldībai būtisku kaitējumu, noskaidroja aģentūra LETA.
Prokuratūrā gan apsūdzētā vārdu neatklāja, taču informēja, ka saskaņā ar apsūdzību zinot, ka pašvaldības dome lems jautājumu par viņa atstādināšanu no amata uz laiku, izpilddirektors deva uzdevumu un vienojās steidzami sagatavot nepieciešamos dokumentus par trīs novada pašvaldības darbinieku pārcelšanu citā amatā, lai to pagūtu pirms viņa atstādināšanas un šo darbinieku amatu reorganizācijas.
Pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par apsūdzētā atstādināšanu uz laiku no amata pienākumu pildīšanas. Neskatoties uz to un apzinoties noteikto aizliegumu veikt amata pienākumus, apsūdzētais parakstīja sagatavotos dokumentus, informēja prokuratūra.
Tādējādi viņš pārcēla vienu personu pašvaldības administrācijas nodaļas vadītājas amatā bez šādam amatam atbilstošas izglītības un kvalifikācijas, otru personu pārcēla mazāk atalgotā amatā, nelikumīgi saglabājot iepriekšējā amata mēnešalgu, savukārt trešo personu pārcēla citā mazāk atalgotā amatā, nepastāvot šī amata vakantai vietai un vienlaikus nelikumīgi saglabājot iepriekšējā amata mēnešalgu.
Pamatojoties uz apsūdzētā nelikumīgi parakstītajiem dokumentiem, pašvaldība pārceltajiem darbiniekiem izmaksāja atlīdzību par dīkstāvi, mēnešalgu vai jaunā mazāk atalgotā amata mēnešalgas un nelikumīgi saglabātās iepriekšējā amata mēnešalgas starpību, kā arī darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Noziedzīgo darbību rezultātā apsūdzētais pašvaldībai radīja būtisku kaitējumu – mantisku zaudējumu 14 447 eiro apmērā.
Jau ziņots, ka 2025. gada vasarā Ventspils novada domes deputāti lēmuši atbrīvot no darba atstādināto pašvaldības izpilddirektoru Juri Krilovski. 2024. gada 24. oktobrī par domes lēmumu ignorēšanu Ventspils novada domes ārkārtas sēdē deputāti Krilovski atstādināja no amata.
Savukārt novembrī deputāti atstāja negrozītu rājienu Krilovskim.