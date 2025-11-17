“Brauc garām trolejbuss vai automašīna, nodreb visas sienas manā mājā” iedzīvotāji satraukti par aku vāku stāvokli – “Rīgas ūdens” skaidro, kad tie beidzot tiks savesti kārtībā 0
“Cienījamais kungs, es Jums ļoti gribētu pajautāt – jūsu ūdensvadu akas, ja nu tagad ir kaut cik iestādītas normāli, tad vāki iegrimst tik dziļi, ka es dzīvoju star Ģertrūdes un Stabu ielu – Brīvības ielā, ejot garām trolejbusam un vieglajai automašīnai, nodreb visas sienas manā sešstāvu mājā. Kad jūs to beidzot savedīsiet kārtībā?” šādu jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzdeva kāds skatītājs.
Uz šo jautājumu atbildēja Krišjānis Krūmiņš, “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs, skaidrojot to, kāpēc rodas šāda problēma.
“Tā problēma šeit ir diskutēta daudzkārt, kāpēc tā rodas. Rodas tas tamdēļ, ka celtnieki grib pēc iespējas ātrāk pabeigt ielas plānoto būvniecības projektu,” norādīja Krūmiņš.
“Rīgas ūdens” kā pasūtītājs savos projektos sekojot līdzi darba kvalitātei, taču Krūmiņš atzina, ka ne visos gadījumos uzņēmums ir būvdarbu pasūtītājs, un tādēļ arī kontroles iespējas ir ierobežotas.
Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka problēmu nenoliedz un tā tiek pakāpeniski risināta ar speciālu programmu: “Mums ir programma, katru gadu mēs šīs akas mainām, darām un sekojam.”
Krūmiņš gan arī piebilda, ka “Rīgas ūdens” ne vienmēr var nekavējoties uzlabot situāciju, arī tāpēc, ka vairākās ielās vēl spēkā ir būvnieka garantija: “Vienīgais, sāpīgi ir tas, ka mēs to negribētu darīt tajās ielās, kur būvniekam nav vēl garantija beigusies. Tas viss tiek darīts un novērsts.”