Krievija ar trešo valstu starpniecību iepērk satelītinterntenta pakalpojuma “Starlink” termināļus, pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) pārstāvis Andrijs Jusofs.

Budanova “nekaunīgā taktika” liek nervozēt gan Rietumiem, gan Kremlim. No kā vienlaikus baidās partneri un ienaidnieks?

“Neviens neapgalvo, ka oficiāli notiek “Starlink” pārdošana krieviem,” nacionālā ziņu telemaratona ēterā sacīja HUR pārstāvis.

Krievija “turpina strādāt ar tā dēvētā paralēlā importa palīdzību”, viņš skaidroja.

Ar kuru valstu starpniecību Krievijai tiek pārdoti “Starlink” termināļi, Jusofs neminēja, jo “šī informācija vēl ir jāprecizē”.

Ukrainas varas pārstāvji iepriekš bija paziņojuši, ka Krievijas karavīri okupētajās teritorijās izmanto “Starlink” termināļus, kā arī publicēja pārtvertu divu krievu karavīru sarunu, kas pierāda, ka šo termināļu izmantošana ir sistemātiska.

Uzņēmuma “SpaceX” īpašnieks Īlons Masks sociālajā tīklā “X” apgalvoja, ka “ne tieši, nedz netieši Krievijai neviens “Starlink” nav pārdots”.

Ukraiņu karavīri notriekuši 14 no 17 lidrobotiem “Shahed” un vadāmo aviācijas raķeti H-59, ko Krievija naktī uz pirmdienu raidīja uz Ukrainu, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Lidroboti tika palaisti no Krievijas Krasnodaras novada, bet raķete H-59 tika izšauta no okupētās Ukrainas Zaporižjas apgabala teritorijas. Savukārt no Krievijas Belgorodas apgabala pret Ukrainu tika izšautas raķetes S-300.

Uzbrukumu atvairīšanā bija iesaistītas Ukrainas Gaisa spēku un armijas mobilās vienības.

