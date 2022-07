TIEŠRAIDE. Sarunu festivāls “Lampa” “Temīdas telts” tiesnešu un politologu duelis, e-tiesiskums un citas sarunas

Spilgtākie mirkļi no iepriekšējo gadu sarunu festivāla "Lampa"

Sarunu festivāls "Lampa" "Temīdas telts" tiesnešu un politologu duelis, e-tiesiskums un citas sarunas







LA.lv sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 1. jūlijā no plkst. 12.00skatīties tiešraidi no sarunu festivāla LAMPA Cēsīs. Tiešraidē būs redzamas diskusijas un sarunas no piecām skatuvēm – DOTS, APGAISMO, UZZIBNSĪ, Reģionu skatuves, kā arī no Temīdas telts.

Tiešraides programma no “Temīdas telts”:

14.00-16.00 Tiesnešu un politologu viedokļu duelis “Kam vajadzīga tiesu neatkarība?”

16.30-18.30 Diskusija “e-tiesiskums! Notiek augšupielāde”

19.00-21.00 Diskusija “Nemateriālo piespiedu izpildes līdzekļu neizmantotās iespējas”

21.30-23.30 Atver Satversmi: viktorīna par konstitūcijām un kopīga filmas skatīšanās.

Tiešraide no festivāla LAMPA turpināsies rītdien, 2. jūlijā. Festivāla norisei iespējams sekot līdzi arī LMT Viedtelevīzijā un internetā.