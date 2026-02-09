Turēsim īkšķus! Olimpisko spēļu sacensībās šodien sāks kamaniņu sportistes Bota un Aparjode 0
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās šodien no latviešiem startēs kamaniņu braucējas Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode.
Braucieni Kortīnā d’Ampeco tiks aizvadīti plkst. 18 un plkst. 19.30 pēc Latvijas laika. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Svētdien aizvadītajos pēdējos divos treniņbraucienos Bota bija ātrākā sportiste trases augšdaļā, bet finišā viņai bija ceturtais un devītais rezultāts. Aparjodei pēdējos treniņos bija 19. un 13. vieta.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs abas latvietes bija otrajā desmitā – Aparjode finišēja 11., bet debitante Bota (tobrīd – Vītola) bija 18. pozīcijā. Astoto vietu toreiz izcīnīja Elīza Tīruma, kura noslēgusi karjeru.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju – 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.