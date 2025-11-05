“TikTok”, fentanils un sojas pupiņas? Prātā neienāktu lietas, ko Tramps lūdza no Ķīnas 0
Ap ko viss grozās, kas ir atslēgas vārdi, kas bija sarunu centrā ASV un Ķīnas prezidentu vizītē, to TV24 raidījumā „Globuss” skaidroja eksperti. Tematu bija gaužām daudz.
Pirmkārt — retzemju metāli, tarifu palielināšana vai pazemināšana, platformas TikTok atsavināšana Amerikā, ārkārtīgi svarīgs bija jautājums par sojas pupiņu eksportu uz Ķīnu no Amerikas, mikroshēmu un pusvadītāju eksports augsta līmeņa ražotājiem, ostu nodevas jeb kuģu maksa par ostu izmantošanu un arī jautājums par Ukrainu, skaidro Einārs Semanis, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, bijušais vēstnieks Ķīnas Tautas Republikā un citviet.
Visu augstāk minēto lietu vidū neticams liekas sojas pupiņu fakts, piebilst raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs, taču tas tiešām ir gaužām nopietni, tāpēc šis jautājums šobrīd tiek skaidrots vairāk — kāpēc lauksaimniecības pupiņas, tieši soja, ir līdzvērtīgas augsto tehnoloģiju lietām, kas var izšķirt visas pasaules ekonomisko attīstību.
Šajā sarakstā gan ir vēl viena lieta — fentanils — sintētiskais opioīds, ar šo narkotisko vielu Amerikā pēdējos gados ir lielas problēmas, notiek daudz traģēdiju — ap 100 000 cilvēku gadā pārdozē un nomirst, šim aspektam uzmanību aicina pievērst Juris Pupčenoks, politisko zinātņu pētnieks, Marista koledžas (ASV) asociētais profesors, Ģeopolitikas pētījumu centra pētnieks.
Fentanils tiek sintezēts Ķīnā, pēc tam sūtīts uz Meksiku, līdz nonāk Amerikā — šis ir kā tāds atklātais noslēpums, ko visi zina, tāpēc Tramps arī Ķīnai rosināja vairāk darīt šīs lietas labā, proti, ierobežot sintezēto narkotiku eksportu.
Bet, runājot par sojas pupiņām šajās svarīgajās sarunās, Pupčenoks saka tā: „Amerikā ir daudz fermeru, kas speciāli audzē sojas pupiņas tikai Ķīnas tirgum. Ja Ķīna pēkšņi pārstātu pirkt šīs pupas tieši no šiem specializētajiem Amerikas fermeriem, viss — Amerikai vairs nav, kur pārdot šīs sojas pupiņas.”
Nesen ASV un Ķīnas strīdā lielā uzvarētāja bija Brazīlija. „Ķīna sojas pupiņas nopirka no šīs valsts, kamēr Amerikai jādomā par desmitiem miljonu subsīdijām saviem fermeriem, kuriem šobrīd iestājušies grūti laiki. Tā ir specifika — ja tu sadarbojies ar Ķīnas tirgu, bet tas pēkšņi pārstāj pirkt, tad sākas problēmas,” rezumē profesors.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025