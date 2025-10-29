Rublovskis: Es domāju, ka Tramps iet šo ceļu, lai viņam nevarētu pārmest, ka viņš… 0
TV24 raidījumā “Globuss” Raimonds Rublovskis, rezerves pulkvedis, drošības eksperts, politologs komentēja ASV prezidenta Donalda Trampa attieksmi pret Ukrainu, norādot, ka šīs valsts jautājumi un karš Ukrainā nav Trampa galvenā prioritāte. Viņš skaidroja, ka pēdējo nedēļu notikumi parāda, cik Trampa rīcība bieži vien ir haotiska.
“Es domāju, ka ir maldīgi domāt, ka Tramps rīkojas spontāni. Cilvēkiem, kuri ir tendēti uz skaidrību, pēdējo nedēļu notikumi var šķist haotiski – ceturtdien zvans, un Putins divas stundas runā ar Trampu, piektdien – tikšanās ar Zelenski, Zelenskis par šo zvanu uzzina tikai lidostā, tad attiecīgi šī informācija, ka Tramps paaugstinātos toņos presē Zelenski, lai viņš pieņemtu kaut ko tuvu Krievijas Federācijas viedoklim, un tad ir paziņojums par to, ka tiksies Budapeštā. Šobrīd situācija ir diametrāli pretēja. Tiek paziņots par sankcijām, tiek paziņots, ka tikšanās Budapeštā tiek pārcelta,” raidījumā sacīja Rublovskis.
Viņš uzsvēra, ka Trampa politiskie lēmumi bieži tiek balstīti viņa personīgajā loģikā un intereses lokā, nevis ārējos starptautiskos apsvērumos. Analītiķis arī atgādināja, ka Trampa uzmanības centrā ir arī citi jautājumi, piemēram, Venecuēla, un Ukraina šajā kontekstā paliek mazliet nostāk: “Tas, ko viņš šobrīd, manuprāt cenšas paveikt, atgādināšu, ka viņam dienaskārtībā stāv jautājums par Venecuēlu, par iespējamo militāro akciju Venecuēlā. Venecuēla nav maza valsts, kā tas viss sāksies un beigsies, neviens nevar pateikt. Tas ir tas, kas viņam ir dienas kārtībā.”
“Ukraina ne emocionāli, ne politiski nav viņa prioritāte. Vienīgais, ko viņš negribētu, viņš ļoti labi saprot, ka viņa politiskie ienaidnieki gan Eiropā, gan ASV pateiks: “Redziet, viņš atdeva Ukrainu Putinam, viņš zaudēja karu.” Es domāju, ka viņš iet šo ceļu, lai viņam nevarētu pārmest, ka viņš ir atdevis Ukrainu Putinam,” norādīja Rublovskis.
