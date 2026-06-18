“To uztveru pilnīgi traģiski!” Pēc operācijas Jūlijs Krūmiņš piedzīvojis negaidītas pārmaiņas 0
Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, kurš daudzus gadus bija nešķirams no sava iecienītā cigāra, pēdējā laikā piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. Kā vēsta žurnāls “Jauns&Privāts”, pēc veselības problēmām viņš ne tikai pievērsies savai pašsajūtai, bet arī atteicies no ilggadēja ieraduma, kas atstājis negaidītas sekas.
Pēdējā laikā Krūmiņš sabiedrībā bija manāms retāk. Viņš stāsta, ka pievērsies veselības uzlabošanai, jo ziemā svinēs savu 84. dzimšanas dienu.
Uzņēmējs atklāj, ka biznesa brauciena laikā Dubaijā saslimis un vairākas nedēļas pavadījis slimnīcā. Pēc atgriešanās Latvijā viņam veikta deguna operācija.
Pēc operācijas viņš kādu laiku juties slikti un tāpēc izvairījies no publiskiem pasākumiem, taču tagad pašsajūta esot uzlabojusies un uzņēmējam jau esot iecerēti jauni projekti.
Izrādās, ka Krūmiņš atteicies arī no cigāru smēķēšanas. Šādu soli viņš spēris pēc ārsta ieteikuma, jo speciālistus nav apmierinājuši rentgena izmeklējumu rezultāti. Cigārus uzņēmējs nav kūpinājis jau sešus mēnešus.
Tomēr smēķēšanas atmešanai bijusi arī negaidīta blakusparādība – pusgada laikā Krūmiņš pieņēmies svarā par desmit kilogramiem.
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