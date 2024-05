Ar 9. novembri Latvijā izsludina ārkārtējo situāciju, kas paredz tirdzniecības centru ierobežotu darbību brīvdienās. Decembra sākumā brīvdienās nevarēja arī nopirkt alkoholu. Foto: Dainis Bušmanis

Jaunumi alkohola tirdzniecībā – cik dienas nedēļā tirgos, cik ilgi tirgos un vai pārdos 18 gadus vecajiem







Saeima šodien, otrajā lasījumā skatot grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, noraidīja priekšlikumu, kas būtu paredzējis alkoholiskos dzērienus aizliegt pārdot personām, kuras jaunākas par 20 gadiem. Dažām no frakcijām šajā jautājumā pēc būtības bija “brīvais balsojums”, deputātiem balsojot dažādi.

Par vecuma sliekšņa palielināšanu balsoja 38 deputāti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un “Stabilitātes”, kā arī daļa “Jaunās vienotības” (JV), Nacionālās apvienības (NA) un “Apvienotā saraksta” (AS) parlamentāriešu. Pret balsoja 25 deputāti – daļa no “Progresīvajiem”, “Latvija pirmajā vietā” (LPV), JV, NA un AS, kā arī atturējās 23 deputāti no lielākās daļas šo pašu partiju.

Līdz ar to parlaments lēmis pretēji iepriekš Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā lemtajam, kurā šis priekšlikums tika atbalstīts. Patlaban alkoholu var nopirkt personas no 18 gadu vecuma.

Atbalsta alkohola tirgošanu sešas dienas nedēļā līdz plkst.20, bet svētdienās – par divām stundām īsāku laiku

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz ieviest jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus – no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18. Saeimai par šiem grozījumiem vēl būs jābalso galīgajā lasījumā.

Alkohola tirgošanas laika ierobežojumi nebūs tieši sasaistīti ar darba dienām, brīvdienām vai svētku dienām, jo tas sarežģītu regulējumu. Tas nozīmē, ka, piemēram, oficiālā brīvdienā, kas iekritīs darbadienā, alkoholu būs iespējams iegādāties līdz plkst.20.

Pašlaik alkohols mazumtirdzniecībā Latvijā ir pieejams visas nedēļas dienas no plkst.8 līdz 22.

Nolemts atbalstīt augstāk minēto pieeju, jo, kā iepriekš Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā skaidroja Saeimas Juridiskā biroja jurists, ja būtu izvēlēta citāda pieeja – ar darba dienu, brīvdienu un svētku dienu dalījumu -, tad būtu grūtāk atrast saskanīgu regulējumu, piemēram, saistībā ar pārceltajām darba dienām.

Likumā jau pašlaik noteikts, ka laika ierobežojumi neattiecas uz mazumtirdzniecības vietām, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikaliem.

Tāpat likumā tiks noteikts, ka attālināti jeb internetā iegādāto alkoholu atļauts piegādāt pircējam ne ātrāk kā pēc sešām stundām no pasūtīšanas brīža. Alkohola tirdzniecība ar distances līgumu tika ieviesta Covid-19 laikā.

Tāpat likumā paredzēts noteikt, ka alkoholiskos dzērienus ar absolūtā spirta daudzums virs 22 tilpumprocentiem aizliegts pārdot iepakojuma vienībā, kuras tilpums nepārsniedz 0,2 litrus.

Reizē ar šodien atbalstītajiem grozījumiem paredzēts ierobežot alkoholisko dzērienu reklāmu, mārketingu un pieejamību. Tāpat plānots nodrošināt, ka patērētājs saņems papildu informāciju par alkoholisko dzērienu enerģētisko vērtību, uzturvērtību un sastāvu.

Ar mērķi mazināt impulsīvu alkohola iegādi grozījumi paredz tādu tirdzniecības veicināšanas pasākumu aizliegumu, kas piedāvā iegādāties vairākas alkoholisko dzērienu vienības par zemāku cenu, kā arī alkoholisko dzērienu atlaides patērētāja lojalitātes programmā.

Ar grozījumiem iecerēts noteikt, ka alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāma būs aizliegta preses izdevumos, drukātos reklāmas izdevumos un publikācijās patērētājiem, kinoteātros, tīmekļvietnēs un tiešsaistē, izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, kā arī mazumtirdzniecības vietās, kurās norisinās alkoholisko dzērienu tirdzniecība.

Tāpat plānots noteikt aizliegumu tirdzniecības (tai skaitā, izmantojot distances līgumu) un pakalpojumu sniegšanās vietās, kurām ir vai nav izsniegta speciālā atļauja (tostarp skaistumkopšanas saloni, frizētavas, kāzu saloni, elektropreču veikali, auto piederumu veikali u.c.), piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti, kā dāvanu vai kompensāciju.

Likumprojekts arī paredz noteikt, ka azartspēļu organizēšanas vietās būs aizliegta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība to patērēšanai uz vietas pie spēļu automātiem, kāršu, kauliņu un ruletes spēļu galdiem vai citām azartspēļu iekārtām. Šīs normas mērķis ir nodalīt divus atkarību raisošus procesus, teikts likumprojekta anotācijā.

Saeimai par šiem grozījumiem vēl būs jābalso galīgajā lasījumā.