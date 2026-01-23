Tramps paziņo, ka NATO karavīri Afganistānā nav cīnījušies – pat princis Harijs nespēj palikt vienaldzīgs 0
ASV prezidenta Donalda Trampa teiktais intervijā telekanālam “Fox News”, ka NATO valstu karavīri nav karojuši Afganistānas frontē, raisījis sašutumu gan Lielbritānijā, gan citās alianses valstīs. Uz to asi reaģējis arī princis Harijs, daloties ar smeldzīgu ierakstu.
Viņš sacīja: “2001. gadā NATO pirmo – un vienīgo – reizi vēsturē iedarbināja 5. pantu. Tas nozīmēja, ka katrai sabiedrotajai valstij bija pienākums stāvēt kopā ar Savienotajām Valstīm Afganistānā, aizstāvot kopējo drošību. Sabiedrotie atsaucās šim aicinājumam.
Es tur dienēju. Es tur ieguvu draugus uz mūžu. Un es tur zaudēju draugus. Apvienotā Karaliste vien zaudēja 457 karavīrus.
Šiem upuriem pienākas, lai par tiem runātu patiesi un ar cieņu, jo mēs visi paliekam vienoti un uzticīgi diplomātijas un miera aizstāvībai.”
Kā ziņo SkyNews, princis Harijs divreiz dienējis Afganistānā 10 gadus ilgās militārās karjeras laikā. 2008. gada sākumā viņš slepeni tika nosūtīts uz Afganistānu uz 10 nedēļām. Viņa pirmā misija tika pārtraukta priekšlaicīgi, jo ārvalstu mediji pārkāpa informācijas embargo par viņa atrašanās vietu, un viņam nācās atgriezties mājās ātrāk.
Otrreiz viņš tika nosūtīts uz Afganistānu 2012. gada septembrī, šoreiz kā “Apache” helikoptera līdzpilots un šāvējs. Savā grāmatā “Liekais” Harijs atklāja, ka nogalinājis 25 “Taliban” kaujiniekus, un atzina, ka neuzskatīja viņus par cilvēkiem, bet gan kā par šaha figūrām, kas novāktas no laukuma.
Viņš piebilda: “Tas man nesagādāja gandarījumu, bet es arī nekaunos.”
“Viņi palika mazliet aizmugurē”
Kā ziņo aģentūra LETA, Lielbritānijas aprūpes lietu ministrs Stīvens Kinoks Trampa apgalvojumus raksturoja kā pilnīgi aplamus. Spriežot pēc “Fox News” ceturtdien pārraidītās intervijas, Tramps nezina, ka Afganistānas karā, kas tika izvērsts pēc teroristu organizācijas “Al Qaeda” 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem ASV, Dienvidāzijas valstī krita 457 britu karavīri.
Kā “Fox News” klāstīja Tramps, “viņi teiks, ka nosūtīja dažus karavīrus uz Afganistānu”.
Pēc 11. septembra teroraktiem Lielbritānija un citi sabiedrotie pievienojās Afganistānas operācijā ASV, kad tās atsaucās uz NATO kolektīvās drošības klauzulu.
Līdzās Lielbritānijas karavīriem karā Afganistānā cīnījās un krita arī daudzu NATO valstu, arī Dānijas, Francijas un Itālijas karavīri.
Kā sacīja Kinoks, viņš sagaida, ka Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šo jautājumu izvirzīs sarunā ar Trampu. “[Stārmers], es esmu pārliecināts, šo jautājumu izvirzīs sarunā ar [ASV] prezidentu. Viņš ir ārkārtīgi lepns par mūsu bruņotajiem spēkiem, un viņš to skaidri pateiks prezidentam,” ministrs sacīja radio LBC.
Trampa komentāri bija pilnīgi aplami un dziļi sarūgtinoši, Kinoks norādīja raidsabiedrībai “Sky News”. “Tas, ko viņš teica, nav īsti pareizi, jo patiesībā vienīgā reize, kad tika izmantots [NATO] 5. pants, bija pēc 11. septembra notikumiem, lai sniegtu palīdzību Savienotajām Valstīm,” sacīja ministrs.
“Un daudzi, daudzi britu karavīri un daudzi citu Eiropas NATO sabiedroto karavīri atdeva savas dzīvības, atbalstot amerikāņu misijas, amerikāņu vadītās misijas tādās vietās kā Afganistāna un Irāka,” viņš piebilda.
Lūsija Aldridža, kuras dēls Viljams 18 gadu vecumā gāja bojā Afganistānā, laikrakstam “Daily Mirror” atzina, ka Trampa izteikumi ir ārkārtīgi sarūgtinoši. Trampa apgalvojumi ir “kas daudz vairāk nekā kļūda”, sacīja parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētāja Emīlija Tornberija. “Tas ir smags apvainojums. Tas ir apvainojums 457 ģimenēm, kas Afganistānā kādu zaudēja. Kā viņš uzdrīkstas teikt, ka mēs nebijām frontes līnijā,” leiboristu partijas politiķe sacīja BBC raidījumā “Question Time”.