Tramps draud: tas notiks ar tiem, kuri neatbalstīs viņa ieceri Grenlandes lietā 5
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien draudēja, ka sodīs ar muitas tarifiem tās valstis, kas neatbalstīs Grenlandes nonākšanu ASV kontrolē.
“Es varu noteikt valstīm tarifu, ja tās nepiekritīs Grenlandes lietā,” pauda ASV prezidents, nesniedzot sīkāku informāciju.
“Grenlande mums ir vajadzīga nacionālajai drošībai,” apgalvoja Tramps.
ASV prezidents iepriekš nebija minējis, ka izmantos tarifus, lai piespiestu pārējo pasauli atbalstīt viņa ieceri par Dānijas autonomās teritorijas Grenlandes nonākšanu ASV kontrolē.
Trampa draudi par jaunu tarifu noteikšanu izskan dienā, kad Kopenhāgenā ieradusies ASV Kongresa delegācija, kurā pārstāvēti gan republikāņi, gan demokrāti, lai paustu atbalstu Dānijai un Grenlandei.
“Mēs apliecinām abu partiju solidaritāti ar šīs valsts iedzīvotājiem un Grenlandi. Viņi ir bijuši mūsu draugi un sabiedrotie gadu desmitiem,” žurnālistiem sacīja senators demokrāts Diks Durbins.
“Mēs vēlamies, lai viņi zina, ka mēs to ļoti augstu novērtējam. Un prezidenta izteikumi neatspoguļo to, ko jūt Amerikas tauta,” uzsvēra senators.
Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.