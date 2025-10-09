Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
FOTO: Evija Trifanova/LETA

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu vadīs Valdusa 0

LETA
17:53, 9. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Par Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) valdes priekšsēdētāju iecelta Kristīne Valdusa, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā (VM).

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis ir slimīgi greizsirsīgs, bet Dvīnis pārliecinoši melo… Zodiaka zīmju pārstāvju lielākie netikumi
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Lasīt citas ziņas

Valdusa šim amatam izvēlēta atklātā konkursā. Amatā viņa stāsies 10. oktobrī. Jauns vadītājs tika meklēts, jo šī gada 17. februārī beidzās iepriekšējās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes pilnvaru termiņš.

VM norāda, ka Valdusa ir vadītāja ar pieredzi ražošanas, plānošanas un kvalitātes nodrošināšanas procesos, kā arī pārmaiņu vadības jomā. Pēdējo gadu laikā viņa strādājusi vairākos uzņēmumos SIA “Aptiekas produkcija”, AS “Sentor Farm aptiekas”, SIA “Latvijas aptieka” gan vadības līmenī, gan vadījusi nodaļas. Viņas darba pienākumi bija saistīti ar cilvēkresursiem un uzņēmuma stratēģisko plānošanu un mērķu sasniegšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās
Veselam
Laid ārā savu laimes sajūtu! 5 mazas lietas, kas liek justies laimīgam
Preiļos kāds kungs dārzā atradis visai intīmas lietas – ir dažādas versijas, kā tas varēja gadīties

Valdusa ir arī lektore Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, kur lasa studiju kursu “Praktiskā farmācija un farmācijas likumdošana”. Viņa piedalījusies arī augstskolu un citu medicīnas izglītības iestāžu valsts eksāmenu komisijās, vērtējot studentu zināšanas un profesionālās iemaņas, informē VM.

Valdusai ir sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē un veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā, abi iegūti Latvijas Universitātē.

Konkursā uz TOS valdes priekšsēdētāja amatu ar pārmaiņu vadības un attīstības kompetenci tika izskatīti astoņi pieteikumi. Konkurss norisinājās trīs kārtās.

TOS ir specializēta ārstniecības iestāde, kas sniedz ārstniecības pakalpojumu primāru un sekundāru palīdzību skeleta traumu gadījumos, komplicētu traumu seku novēršanā, veic ortopēdiskas un rekonstruktīvas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos. Slimnīcas darbības virzieni ir specifiskā ķirurģija – traumatoloģija, ortopēdija, endoprotezēšana, artroskopiskā ķirurģija, mikroķirurģija, mugurkaula ķirurģija, onkoloģiskā ķirurģija, septiskā ķirurģija, plaukstas ķirurģija, radioloģiskā un cita veida diagnostika, ambulatorā aprūpe un konsultācijas, rehabilitācija, apmācība un pētnieciskā darbība.

TOS pagājušo gadu noslēdza ar 545 692 eiro zaudējumiem, liecina slimnīcas vadības ziņojums par 2024. gadu.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.