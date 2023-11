Foto no Pixabay.com

Trešdienas rīts Latvijā ir līdz šim aukstākais šosezon, daudzviet ceļi ir apledojuši un tos klāj sniegs







Trešdienas rīts Latvijā ir līdz šim aukstākais šosezon – gan valsts centrālajā, gan austrumu daļā gaisa temperatūra daudzviet noslīdējusi līdz -10..-12 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Siltākais rīts ir Kurzemē un Rietumzemgalē, kur termometri rāda -3..-7 grādus, Kolkasragā gaisa temperatūra svārstās ap -1 grādu.

Debesis daudzviet skaidras, vietām ir mākoņi un nedaudz snieg. Sniega segas biezums nevienā valsts novērojumu stacijā nesasniedz vienu centimetru. Pūš lēns vējš.

Uz autoceļiem vietām saglabājas apledojums.

Rīgā agrā rītā skaidrs laiks, pūš lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -6..-7 grādiem, uz pilsētas austrumu robežas – līdz aptuveni -10 grādiem.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -5,1 grāda Alūksnē un Gulbenē līdz +4,3 grādiem Ventspilī.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 21.novembrī bija +26 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -33 grādi Skandināvijas ziemeļos.

Trešdiena, aukstākā diena kopš marta, Latvijā būs pārsvarā saulaina, prognozē sinoptiķi.

No rīta vietām vēl nedaudz snigs un saglabāsies apledojums uz autoceļiem.

Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1..-6 grādiem.

Vakarā sāks pastiprināties dienvidu vējš un Kurzemes rietumkrastā gaisa temperatūra pakāpsies vairākus grādus virs nulles.

Rīgā trešdien gaidāms sauss un saulains laiks, pūtīs lēns vējš, vakarā – mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3..-4 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons, atmosfēras spiediens pakāpies līdz 1026-1029 hektopaskāliem jūras līmenī. No ziemeļrietumiem tuvojas ciklons, naktī uz ceturtdienu Latviju sasniegs stiprs sniegputenis, lietus un vētra.

Šis ir līdz šim aukstākais rīts Latvijā šosezon, gaisa temperatūra daudzviet – arī Rīgas apkārtnē – noslīdējusi zem -10 grādiem. https://t.co/1C4fIkPYpg Diena gaidāma pārsvarā saulaina. — Jānis Trallis (@meteozinas) November 22, 2023

Daudzviet Latvijā šorīt autoceļi sniegoti un apledo

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet Vidzemē, Kurzemē un Latvijas centrālajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 53 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Berģiem līdz Tūjas krustojumam, Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Vangažiem un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) no Valmieras līdz Valkai, Rīgas apvedceļa (A4) Baltezers – Saulkalne visa maršruta garumā, Daugavpils šosejas (A6) no Saulkalnes līdz Skrīveriem.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Ķekavas apvedceļa – Grenctāle (A7) visa maršruta garumā, Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Jelgavai un posmā Jelgava – Meitene,· Liepājas šosejas(A9) posmā Blīdene – Skrunda, Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Strazdei.

Īpaši jāuzmanās arī uz autoceļa P80 no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam un autoceļa P27 no Smiltenes līdz Gulbenei un autoceļš P36 Gulbene – Upetnieki, kā arī autoceļa P30 no Bērzkroga līdz Vecpiebalgai, autoceļa P98 no Tukuma līdz Jelgavai, autoceļa P93 no Jelgavas līdz Iecavai, autoceļa P108 no Vārmes līdz Saldum un autoceļa P137 no Krogsila līdz Ģūģiem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Liepājas, Jelgavas, Tukuma, Talsu, Dobeles, Bauskas, Ogres, Alūksnes, Valkas un Gulbenes apkārtnē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Informācija par ceļu stāvokli braukšanas apstākļu kartē ir ŠEIT.

⚠️❄️Šorīt daudzviet Vidzemē, Kurzemē un Latvijas centrālajā daļā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 53 ziemas tehnikas vienības https://t.co/jg9ko37Dii pic.twitter.com/wPWvcHsLtV — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 22, 2023

Lai gan rītdiena (22.11.) aizritēs lielākoties mierīga, jau naktī uz ceturtdienu (23.11.) Latvijai pietuvosies plašs ciklons no ziemeļiem – gaidāmas gan vētras spēka vēja brāzmas, gan stipra snigšana ❄️

⚠️Esi gatavs un nenokavē jaunākos brīdinājumus: https://t.co/60DRDloHoI pic.twitter.com/gmlOSpqNAz — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 21, 2023

Nokrišņu daudzums līdz piektdienai daudzviet valstī var sasniegt 20-40 milimetrus (pirmā karte), vairākās Kurzemes upēs strauji kāps ūdens līmenis, valsts austrumu pusē vietām būs vairāk nekā 10 cm sniega. Otrajā kartē redzama GFS prognozētā sniega sega mēneša beigās. pic.twitter.com/Q1sSIJ97FY — Jānis Trallis (@meteozinas) November 21, 2023

⚠️❄️Šovakar vietām uz autoceļiem Kurzemē, Pierīgā un Gulbenes apkārtnē laikapstākļu ietekmē veidojas apledojums. @autoceli veic brauktuves apstrādi ar pretslīdes materiālu. Informācija par ceļu stāvokli braukšanas apstākļu kartē šeit 👉https://t.co/WjzRd2UevR. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/a7cHMlNzIg — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 21, 2023

Šodien daļēji mākoņains, pēcpusdienā no rietumiem debesis apmāksies. Vakarā vietām Kurzemē neliels sniegs, slapjš sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni! Lēns vējš, pēcpusdienā mērens D/DR vējš, piekrastē brāzmās 15-17 m/s. Gaisa temperatūra 0…-4°, jūras piekrastē 0…+4°. pic.twitter.com/6E2Ekkr0DH — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 22, 2023