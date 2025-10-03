VIDEO. “Tu esi pēdējā pa*auza!” Agresīvi noskaņoti vīrieši ar rupjībām apber kontrolieres, lietā nu iesaistās arī policija 0
Jau ziņojām par naidpilno video, kas strauji izplatījās sociālajos tīklos un kurā bija redzamas sabiedriskā transporta kontrolieres, kuras kļuva par rupju izteikumu un draudu upuriem. Video dzirdams, kā divi vīrieši uzbrūk “Rīgas satiksmes” darbiniecēm ar “trīsstāvīgiem” vārdiem. Tagad notikušajam pievērsusies arī policija.
Vīrietis ar segvārdu @e_radzins vietnē “Threads” publicēja video ar piebildi: “Uzdūros šādam video tiktok. Es fuck*** neciešu bullijus, un es uzskatu, ka labākais, ko šādā situācija ir darīt, lai Latvieši zina savus varoņus. Iepazīsimies video autors Oskars Kalpaks. Un paldies džekam, kas pienāca beigās un aizstāvēja meitenes.”
Lai gan ieraksts tika publicēts septembra vidū, kādam sociālo tīklu lietotājam radies jautājums, kāda ir lietas virzība.
Valsts policija vietnē “Threads” skaidro, ka par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, un tajā turpinās izmeklēšana. Ja tiks konstatētas noziedzīga nodarījuma pazīmes, tiks lemts par kriminālprocesa uzsākšanu.
Papildus policija informē, ka ir noskaidrota viena no iespējamām iesaistītajām personām un ka notiek aktīvs darbs pie pārējo iesaistīto personu noskaidrošanas.
Ieraksta komentētāji cer, ka vainīgie saņems attiecīgu sodu: “Ceru, ka Valsts policija ņems vērā, ka šīs darbības agresīvās personas veica pret personām, kas pilda savus darba pienākumus. Šie … īpaši ņirgājās, to visu filmējot un izplatot sociālajos tīklos, kas pazemoja sievietes vēl vairāk un rada līdzīga intelekta un uzvedības atsaldētajiem pamudinājumu, ka tā var un par to nekas nebūs. Tas, ka tik ilgi nav identificēta otra persona, liekas nenormāli, neliecina par īpaši čaklu izmeklēšanu lietā.”
“Vismaz divām sievietēm bija jāpiecieš šāda izturēšanās – ja bija biļetes abiem di*sējiem, tad vēl jo interesantāk, un tā ir ikdienas pieredze..” domīgs kļuva vēl kāds diskusijas dalībnieks.
“Rīgas satiksmes” pārstāvji jau iepriekš vērsa uzmanību, ka aiz katra kontroliera formas tērpa vispirms ir cilvēks – mamma, tētis, draugs, kolēģis. Viņi rakstīja: “Cilvēks, kurš dara savu darbu, bieži vien ļoti sarežģītos apstākļos. Ikdienā viņi sastopas ar dusmām un, diemžēl, arī atklātu agresiju. Šoreiz video redzams, kā mūsu kolēģes piedzīvo to, kam nekad nevajadzētu notikt. Tas nav pieņemami. Nevienam. Mēs aicinām cienīt vienam otru un arī mūsu darbiniekus. Biļetes pārbaude nav personisks aizvainojums – tā ir daļa no godīgas satiksmes, kur visi maksā par braucienu.”