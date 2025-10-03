“Austrumu robeža ir pirmā drošības līnija!” Latvija un Slovākija vienojas par stingrāku migrācijas politiku 0
Latvija un Slovākija ir vienisprātis par nepieciešamību pēc stingrākas migrācijas politikas uz Eiropas Savienības ārējām robežām, piektdien preses konferencē uzsvēra Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV), kura tikās ar Slovākijas ārlietu un Eiropas lietu ministru Juraju Blanāru.
Braže atzīmēja, ka amatpersonas piektdien apmeklēja militāro bāzi Ādažos, kur NATO daudznacionālajā divīzijā ir arī Slovākijas karavīri. Viņa piebilda, ka divīzija nodrošina atturēšanu un, ja nepieciešams, aizsardzību pret ārējiem draudiem, īpaši ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības jomā.
Latvijas ārlietu ministre klāstīja, ka gan Ādažos, gan divpusējās tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja Krievijas radītos draudus un karu Ukrainā. Braže norādīja, ka viņa pieņēmusi Blanāra ielūgumu apmeklēt Slovākiju. Tāpat puses apsprieda iespējamo sadarbību aizsardzības industriju jomā.
Ārlietu ministri pārrunāja arī enerģētikas drošības jautājumus, Eiropas Savienības (ES) sankciju politiku un lēmumus, kas tuvākajā laikā jāpieņem, tostarp saistībā ar bloka paplašināšanos.
Kā aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrija (ĀM), Braže norādīja, ka Latvija un Slovākija atbalsta ASV prezidenta Donalda Trampa miera centienus, taču, lai miera process būtu iespējams, jāsaglabā spiediens uz Krieviju, tostarp stiprinot sankciju režīmu.
Sarunās ar Slovākijas ārlietu un Eiropas lietu ministru Juraju Blanāru pārrunāti arī 28.septembra Moldovas parlamenta vēlēšanu rezultāti, kas, pēc Bražes teiktā, apliecina sabiedrības izvēli par labu eirointegrācijas kursam.
Abi ministri pauda pilnīgu atbalstu Moldovas, Ukrainas un Rietumbalkānu valstu integrācijai ES, balstoties uz skaidriem kritērijiem, uzsverot, ka tā ir ne tikai politiska un ekonomiska, bet arī drošības izvēle.
Braže informēja Blanāru par Latvijas pieredzi enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā no Krievijas, tostarp Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu un gāzes piegāžu diversifikāciju. Ministri pārrunāja arī sadarbības veicināšanu ekonomikā.