#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ukraina reaģē uz Fico nievājošajiem izteikumiem saistībā ar gaidāmo Trampa un Putina tikšanos 0

LETA
18:01, 10. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas Ārlietu ministrija svētdien nosodījusi Slovākijas premjerministra Roberta Fico izteikumus saistībā ar gaidāmo ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitu, kuros viņš salīdzinājis Ukrainu ar zāli, bet ASV un Krieviju – ar ziloņiem.

Reklāma
Reklāma
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
Kokteilis
Astrologi nosauc vienu lietu, par ko katras zodiaka zīmes pārstāvji nekad neatvainosies
Krīze Krievijā saasinās: izlūkdienests brīdina — Putinu gaida vēl viens sāpīgs trieciens
Lasīt citas ziņas

Fico, komentējot piektdien Aļaskā paredzēto Trampa un Putina tikšanos, sacīja, ka neatkarīgi no tā, par ko abi vienosies, visvairāk cietīs Ukraina.

“Atceraties seno afrikāņu patiesību, ko man tik ļoti patīk atkārtot? Neatkarīgi no tā, vai ziloņi cīnās vai nodarbojas ar seksu, vienmēr cieš zāle. Neatkarīgi no tā, kā 15.augustā beigsies ziloņu sarunas, cietīs zāle – šajā gadījumā Ukraina,” sacīja Slovākijas premjerministrs, kurš pazīstams ar savu Maskavai draudzīgo nostāju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Šodien ir tieši nedēļa kopš lielā notikuma” – Aija Andrejeva dalās laimē ar visu Latviju
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Kokteilis
“Pateicu, ko par viņu domāju!” Lieckalniņa atbild uz Krūmiņa publisko uzbrukumu un skandalozo video

Ukrainas Ārlietu ministrija Fico teikto nodēvējusi par nožēlas vērtu. “Ir nožēlojami, ka Eiropas Savienības dalībvalsts valdības vadītājs atļaujas atklāti aizskarošu retoriku attiecībā uz Ukrainu un ukraiņu tautu, kas katru dienu varonīgi cīnās pret Krievijas agresiju, ierobežojot to savā zemē visas Eiropas drošības interesēs,” teikts Ukrainas Ārlietu ministrijas paziņojumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Fico ignorē Eiropas brīdinājumus un sola godināt Sarkanās armijas “atbrīvotājus” Maskavā
“Tas ir izlūkdienestu uzdevums sastādīt to cilvēku sarakstu, kas izraidāmi no valsts,” Fico apsūdzējis ārvalstis par iejaukšanos Bratislavas iekšējās lietās
VIDEO. Bratislavā tūkstošiem cilvēku izgājuši ielās, lai protestētu pret Fico mēģinājumiem tuvināties Krievijai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.