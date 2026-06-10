Ukraiņi atklājuši Krievijas jaunāko “triku” – karavīriem nākas būt īpaši piesardzīgiem 0
Ukrainas tiesībsargājošās iestādes brīdina par satraucošu Tendenci – Krievijas specdienesti arvien biežāk cenšas vervēt nepilngadīgas meitenes, lai tās iesaistītu noziegumos pret Ukrainas bruņoto spēku karavīriem.
Intervijā izdevumam Cenzor.NET Ukrainas Nacionālās policijas priekšnieks Ivans Vihivskis atklājis, ka kopš 2026. gada sākuma fiksēti seši pasūtījuma slepkavību gadījumi, kas organizēti ar sociālo tīklu starpniecību. Vienā no gadījumiem likumsargiem izdevies noziegumu novērst vēl pirms tā īstenošanas.
Pēc Vihivska teiktā, Krievijas specdienesti mainījuši taktiku un arvien biežāk izmanto jaunietes, kuras tiek uzrunātas internetā ar solījumiem par vieglu peļņu.
Vervēšana parasti notiek platformā “Telegram”, kur meitenēm tiek doti detalizēti norādījumi par turpmāko rīcību. Viņu uzdevums ir iepazīties ar Ukrainas karavīriem iepazīšanās vietnēs, uzaicināt viņus pavadīt laiku kopā, izīrēt dzīvokli un iegādāties alkoholiskos dzērienus.
Likumsargi norāda, ka nozieguma organizētāji attālināti pārskaita naudu nepieciešamajiem tēriņiem, kā arī norāda vietas, kur iespējams saņemt narkotiskās vielas. Izmeklēšanā noskaidrots, ka dažos gadījumos izmantots metadons, kuru meitenēm uzdots pievienot karavīru alkoholiskajiem dzērieniem.
Nacionālās policijas priekšnieks uzsver, ka Krievijas specdienesti šādu noziegumu izpildītājus uztver tikai kā instrumentu savu mērķu sasniegšanai.
Viņš atgādināja, ka sadarbība ar agresorvalsts pārstāvjiem neizbēgami noved pie kriminālatbildības, savukārt Krievijas dienesti savus vervētos cilvēkus uzskata par patērējamu materiālu, nedomājot par viņu turpmāko likteni.
Vihivskis norādīja, ka jaunieši kļuvuši par vienu no galvenajiem Krievijas vervētāju mērķiem. Tāpēc viņš aicināja vecākus pievērst uzmanību bērnu saziņai sociālajos tīklos un ziņapmaiņas lietotnēs, kā arī pievērst uzmanību aizdomīgiem ienākumu avotiem vai pēkšņiem braucieniem.
Tāpat policijas vadītājs aicināja Ukrainas karavīrus būt īpaši piesardzīgiem, iepazīstoties internetā, nezaudēt modrību un nekavējoties informēt tiesībsargājošās iestādes par jebkādām aizdomīgām situācijām.
Pēc viņa teiktā, katrs savlaicīgs brīdinājums var palīdzēt izglābt dzīvības un izjaukt pretinieka plānus. Tikmēr Ukrainas tiesībsargājošās iestādes turpina darbu, lai identificētu un sauktu pie atbildības gan vervētājus, gan viņu koordinatorus un noziegumu izpildītājus.