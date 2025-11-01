“Patiesībā miers ir vajadzīgs arī Krievijai…” Rajevs skaidro kara realitāti 0
Parasti tiek uzsvērts, ka Ukraina ir tā, kurai nepieciešams miers, taču Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norāda – miers patiesībā ir vajadzīgs arī Krievijai. Viņaprāt, aiz skaļās retorikas un propagandas redzama pavisam cita realitāte – valsts ir iespiesta stūrī un sāk meklēt iespējas sarunām ar ASV.
Rajevs norāda, ka ziņas nereti rodas no anonīmiem, bet ļoti labi informētiem avotiem. Ļoti bieži šie avoti melo, cenšoties situāciju parādīt tādu, kādu paši to gribētu redzēt. Kā liecina “Reuters” sniegtā informācija, Krievija ir spiesta meklēt pieturas punktus un komunicēt ar ASV par miera nosacījumiem.
“Ja tu vinnē frontē un viss ir labi, tad tu nemeklē palīdzību – vienkārši atnāc un pasaki, ka miera nosacījumi būs tādi: visi padodaties un maksājat mums reparācijas,” norāda Rajevs. Viņš piebilst, ka šādas runas dzirdamas atsevišķos kanālos, taču kanālos notiekošais ir retorika, un Krievija patiesībā meklē iespēju noslēgt mieru.
Nav jau tā, ka Krievijā šobrīd valdītu ekonomiskais uzplūdums, nebūtu problēmu ar degvielu un problemātiska ekonomika. Ja runā par panākumiem frontē, tad Rajevs atzīst, ka panākumi ir, bet tie ir ļoti tālu no Krievijas patiesajiem mērķiem.
Rajevs norāda, ka nav tā, ka Krievija zaudē kara laukā, bet apgalvot, ka tai ir spīdoša uzvara un nav nekādu problēmu, būtu pārspīlēti.