Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putins sēj paniku Eiropā: kā Kremlis ar meliem un provokācijām gatavo augsni uzbrukumam NATO 0

LA.LV
6:23, 13. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Maskava no slēptiem hibrīdsignāliem pāriet uz atklātiem draudiem. Kremlis uzsācis jaunu dezinformācijas vilni par it kā “NATO veiktajām provokācijām”, vienlaikus pastiprinot izlūkošanas darbību, GPS signālu slāpēšanu un dronu uzbrukumus Eiropas valstīm, norāda ASV Kara studiju institūts (ISW).

Reklāma
Reklāma
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā 22
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
“Kauns!” Pasažiere neizpratnē, kāpēc sabiedriskajā transportā skan radio krievu valodā; “Rīgas satiksmes” komentārs viņu vēl vairāk sadusmo
Lasīt citas ziņas

Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests paziņojis, ka Lielbritānija it kā plānojot uzbrukumu Ukrainas Jūras spēku kuģim vai kādam ārvalstu civilajam kuģim  kādā no Eiropas ostām, izmantojot proukrainiski noskaņotus Krievijas pilsoņus, lai pēc tam notikušajā vainotu Maskavu un Pekinu.

Šis vēstījums ir turpinājums iepriekš izplatītajām viltus apsūdzībām pret Poliju, Moldovu un Serbiju, un tā mērķis ir sēt paniku, norāda analītiķi.
CITI ŠOBRĪD LASA
Īsta vai mākslīgi radīta? Bauskas novada pašvaldības policija skaidro nošauto suņu bildes autentiskumu
Valdība ir lēmusi! Vai daļai kultūras darbinieku vairs nepienāksies izdienas pensijas?
Kokteilis
FOTO. Igaunijas Viljandi novadā kronēta skaistākā sausā tualete – īpašniece saņem visai praktisku un atbilstošu balvu

Institūts norāda, ka Maskava veic koordinētus uzbrukumus NATO valstīm, izmantojot diversijas, elektronisko karadarbību, GPS signālu slāpēšanu, ļaunprātīgu dedzināšanu un dronu iebrukumus.

Kopš 2025. gada rudens šo darbību intensitāte ir pieaugusi, signalizējot par pāreju uz augstāku konflikta līmeni.

Analītiķi pagaidām neredz tiešus kara draudus, taču norāda uz Krievijas ilgtermiņa plāniem, kas ietver  militāro apgabalu pārstrukturēšanu Krievijas rietumos un militārās bāzes izveidi pie Somijas robežas.

Mērķis — šķelt NATO un vājināt atbalstu Ukrainai

Eksperti uzskata, ka šo darbību mērķis ir vairot bailes Eiropā, padziļināt plaisu NATO dalībvalstu starpā un piespiest aliansi piekāpties jautājumos, kas saistīti ar karu Ukrainā.

Krievija cenšas panākt Rietumu palīdzības samazināšanu Kijivai, mazināt Eiropas aizsardzības centienus un attaisnot savu agresiju, vainojot tajā Rietumus.

Kremlis, kā ierasts, noliedz jebkādu saistību ar dronu ielidojumiem NATO gaisa telpā. Krievijas Drošības padomes priekšsēdētājs Dmitrijs Medvedevs savā “Telegram” kanālā paziņoja, ka “apsūdzības pret Krieviju ir nepamatotas”, un pieļāva, ka tās esot “ukraiņu provokācija”.

Arī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nosauca Eiropas paziņojumus par “nepamatotiem” un aicināja “paplašināt savu redzesloku”, nevis visā vainot Maskavu.

Pēc  analītiķu domām, šie paziņojumi ir daļa no Kremļa  stratēģiskās kampaņas, kuras mērķis ir mazināt Rietumu modrību, atturēt to no aizsardzības pasākumiem, kā arī  psiholoģiski sagatavot sabiedrību iespējamam konfliktam ar NATO.

Pēc ekspertu domām, tuvākajā laikā var sagaidīt provokāciju eskalāciju gan uz sauszemes, gan jūrā.

“Krievija patiešām gatavojas karam ar Eiropu. Pašlaik tā aktīvi vāc izlūkošanas datus, veicot provokācijas Eiropas valstu gaisa telpā. Vēlāk tās pāries uz sauszemes un jūras provokācijām, kas kļūs vēl intensīvākas.

Kad šīs aktivitātes sasniegs kulmināciju, Krievija var pieņemt lēmumu par tālākiem soļiem.

Tā jau tagad uzkrāj nepieciešamos spēkus un resursus potenciālam iebrukumam.  Krievijā visu gadu notiek nepārtraukta mobilizācija— tas nepārprotami liecina par nopietnu gatavošanos,”  intervijā Ukrainas medijiem  norāda militāri politisko notikumu komentētājs  Aleksandrs Kovaļenko.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Spiego jau kopš bērnības? Atklāta jauna informācija par Putina slepeno ģimeni, kuru Krievija nedrīkst redzēt
“Ja kādam vēl ir vēlme ar mums sacensties militārajā jomā — lūdzu, lai mēģina!” Putins NATO sauc par “papīra tīģeri”
Putins sabijies… Krievijas diktators atkal draud Trampam ar attiecību saraušanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.