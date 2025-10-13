Foto. pexels.com/ Саша Лазарев

"Tikai nesaki mammai!" Dīvainas lietas, ko mēs visi darījām bērnībā, bet par kurām tagad klusējam

13. oktobris 2025
Bērna prāts darbojas brīnumaini un neizdibināmi. Tajā robežas starp realitāti un fantāziju ir tik plānas, ka tās gandrīz nepastāv.

Piemēram, parasta kartona kaste var kļūt par kosmosa kuģi, bet limonādes pudeles lauskas — par īstiem karaļnama dārgumiem.

Mēs esam auguši dažādās valstīs, runājam dažādās valodās, taču ir pieredzes, kas šķiet kopīgas gandrīz visiem.

Bērni ir bērni visur — viņus pievelk tās pašas lietas, tās pašas dīvainās idejas.

Tāpēc ļauj sev mazliet pasmaidīt — varbūt arī saraukt uzacis apmulsumā, atceroties, kādus brīnumus savulaik sastrādāji.

