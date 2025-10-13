“Tikai nesaki mammai!” Dīvainas lietas, ko mēs visi darījām bērnībā, bet par kurām tagad klusējam 0
Bērna prāts darbojas brīnumaini un neizdibināmi. Tajā robežas starp realitāti un fantāziju ir tik plānas, ka tās gandrīz nepastāv.
Mēs esam auguši dažādās valstīs, runājam dažādās valodās, taču ir pieredzes, kas šķiet kopīgas gandrīz visiem.
Tāpēc ļauj sev mazliet pasmaidīt — varbūt arī saraukt uzacis apmulsumā, atceroties, kādus brīnumus savulaik sastrādāji.