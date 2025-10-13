Turcijas tūrisma uzņēmējs plāno iegūt izšķirošu ietekmi pār “Novaturas” 0
Konkurences padome (KP) saņēmusi Turcijas tūrisma uzņēmējam Nešetam Kočkaram piederošās SIA “Baltic World” (tūroperators “Anex Tour”) apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Lietuvas tūrisma operatoru “Novaturas”, aģentūru LETA informēja KP.
“Baltic World” veic saimniecisko darbību Latvijā un darbojas kā tūrisma operators Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Uzņēmums organizē un pārdod kompleksos tūrisma ceļojumus uz dažādiem galamērķiem ārvalstīs, kas ietver lidojumus, naktsmītnes, transfērus un ekskursijas.
Kompānijas īpašnieks Kočkars ir starptautisks uzņēmējs un investors, kurš darbojas galvenokārt tūrisma un ar to saistītajās nozarēs, nodrošinot plašu ceļojumu pakalpojumu klāstu, ieskaitot aviopārvadājumus, viesnīcu pārvaldību un ceļojumu organizēšanu. KP informē, ka Kočkara kontrolē atrodas vairāk nekā 50 uzņēmumu.
Savukārt “Novaturas” ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Uzņēmums sniedz kompleksos tūrisma pakalpojumus uz dažādiem atpūtas galamērķiem, iekļaujot aviopārvadājumus, naktsmītnes, transfēru, kā arī citus pakalpojumus, piemēram, gidus, apskates/ekskursiju ceļojumus, izmantojot aviopārvadājumus. Latvijā saimniecisko darbību veic SIA “Novatours”, kas ir reģistrēta kā tūrisma operators un tūrisma aģents.
Tādējādi, atbilstoši apvienošanās dalībnieku sniegtajai informācijai, apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas komplekso tūrisma pakalpojumu tirgū, norāda KP.
Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.
Jau ziņots, ka Kočkars aprīlī par 1,159 miljoniem eiro iegādājās 23,2% “Novaturas” akciju, kuras viņam pārdeva uzņēmuma akcionāri Ugņus Radvila, Vids Paļūns un Rītis Šūmakaris. Viņš arī piešķīra “Novaturas” aizdevumu viena miljona eiro apmērā, kas vēlāk tika palielināts līdz diviem miljoniem eiro.
Bija paredzēts, ka līdz rudenim Kočkars iegādāsies vēl gandrīz 10% akciju no Lietuvas investīciju kompānijas “Willgrow”, palielinot sev piederošo akciju daļu līdz 33,19%.
“Novaturas” grupa pagājušajā gadā strādāja ar 200,878 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 7,604 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Grupas ieņēmumi Latvijā pērn veidoja 42,8 miljonus eiro, Lietuvā – 110,7 miljonus eiro, bet Igaunijā – 47,4 miljonus eiro.
“Novaturas” akcijas kotē Viļņas biržas oficiālajā sarakstā.
“Novaturas” meitasuzņēmums Latvijā SIA “Novatours” reģistrēts 2000. gadā.
“Baltic World” 2024. gadā strādāja ar 73,967 miljonu eiro apgrozījumu un guva 373 163 eiro peļņu, liecina “Firmas.lv” informācija.
“Baltic World” reģistrēta 2022. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 255 000 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Nīderlandē reģistrētā kompānija “Set Travel B.V.”, bet patiesais labuma guvējs ir Kočkars.