“Un tikai pasakiet, ka nav forši dzīvot valstī, kur uz ielas vari ieraudzīt prezidentu, ejot kājām.” Soctīklos komentētāji par to gandrīz saplūcas 0
Sociālajā vietnē “X” nelielu, bet tomēr rezonansi izpelnījies tvīts, kurā fiksēts, kā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ikdienā pārvietojas kājām pa Rīgas centru. Tvīta autors @saliktengriba
raksta: “Un tikai pasakiet, ka nav forši dzīvot valstī, kur uz ielas vari ieraudzīt prezidentu, ejot kājām. ” Pie tvīta pievienotajā foto redzams prezidents tumšā uzvalkā, ejot pa ielu kopā ar pavadoņiem.
Šī fotofiksācija daudziem raisījusi pozitīvas emocijas, uzsverot prezidenta pieejamību un būšanu tuvu tautai. Daži iedzīvotāji dalījušies līdzīgos stāstos: “Jā, man liekas, ka tas ir forši. Es arī satiku uz ielas un nofočējos. Viņam, acīmredzot, nav jāslēpjas.”
Kāds cits raksta: “Šorīt, ejot uz darbu, satiku. Novēlējām viens otram labrītu. Patīkami.” Vēl komentārs: “Es vienu reizi no rīta atļāvos pateikt “Labrīt” un viņš atbildēja.
Tomēr sabiedrības reakcijas ir dažādas. Daļa komentētāju uzskata, ka pastaiga kājām ir vairāk simboliska un neko nemaina: “Gribētos jau, lai prezidents izceltos arī ar kādu valstij būtisku lietu kārtošanu, ne tikai ar pastaigāšanos kājām.”
Cits komentētājs norāda: “Tas nozīmē, ka viņš pilnīgi neko nelemj, nevienam nav interesants un par šādas valsts prezidentu var būt pilnīgi jebkurš…” Skeptiķi pievērš uzmanību drošībai un kontekstam: “Tavā foto labi redz žogu, ar kuru prezidenta maršruts norobežots, ja kas.”
Cits ironizē: “Protams, ar apsargiem visās malās! Īsts prezidents nebaidītos no tautas, bet šis mīslis nav tautas prezidents.”
Kopumā incidents raisījis diskusiju par to, kādam jābūt mūsdienu prezidentam – pieejamam un “savējam” vai spēcīgam līderim, kurš izceļas ar konkrētiem darbiem. Rinkēviča ikdienišķā pastaiga daudziem šķiet atsvaidzinoša, bet citi gaida vairāk nekā tikai simboliskus žestus. Vai tā ir patiesa tuvināšanās tautai, vai tikai labs PR? Sabiedrība acīmredzot domā dažādi, lūk, komentāru izlase.
Un tikai pasakiet, ka nav forši dzīvot valstī, kur uz ielas vari ieraudzīt prezidentu ejot kājām. 👌👌 pic.twitter.com/cXcQbX8R70
— Saliktengriba (@saliktengriba) June 16, 2026
Jā un tie trīs liekie cilvēki bildē ir apmaksāti un vdd pārbaudīti aktieri
— Vvvv (@Vvvv90520917) June 16, 2026
Vairākas reizes, vienmēr pasveicinu 😇
— Chupakabra (@MrMadis) June 16, 2026
Ja, man liekas, ka tas ir forsi. Es ari satiku uz ielas un nofocejos. Vinam, acimredzot, nav jaslepjas.
— Ananda (@baidekalna) June 16, 2026
Tas, ka prezidents māk iet droši vien nav nekas pārsteidzoši. Krutāk būtu, ja mēs viņu redzētu sabiedriskajā transportā
— Gvido Salinieks (@shirmiitis) June 16, 2026
Tas nozīmē, ka viņš pilnīgi neko nelemj, nevienam nav interesants un par šādas valsts prezidentu var būt pilnīgi jebkurš…
— PRIVILEĢĒTAIS#56 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@kukseriks) June 16, 2026
Nu bet es visu mūžu staigāju kājām.😤😤😤Beidzam kaut viens parāda ka var arī staigāt.Pieraduši tikai braukāt.😤😤😤
— Juris Melbergs (@JMelbergs) June 16, 2026
Ja noteikti. Tikai paskaties uz trumpu vispar pilna parāde apkart ap viņu. rinkevičam viens apsargs tikai
— Ilikebananas69 (@Ilikebanan69420) June 16, 2026
a man čoms stastija, ka šams rīgā mēdza kaut kādā ēstūzī puzdienot, un tur reiz ari Edgars ieradās, arī vienkārši izstāv rindu, paņem savu pavisam parastu ēdienu, un puzdieno…
kā cilvēks.
— Latvijas Sids 🇱🇻 (@sidsloth261949) June 16, 2026