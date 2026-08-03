“Latvijā šobrīd ir drošāk nekā jebkad.” Bremšmits paskaidro, kāpēc investori nebaidās ieguldīt Latvijā 0
Lai gan ģeopolitiskā situācija reģionā nereti raisa jautājumus par investīciju drošību Baltijas valstīs, ārvalstu investoru bažas par Latviju praksē nav tik lielas, kā varētu šķist. TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” to uzsvēra Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
Viņš kā piemēru minēja Dienvidkoreju, norādot, ka tās galvaspilsēta Seula atrodas tikai aptuveni 29 kilometru attālumā no Ziemeļkorejas robežas. Neskatoties uz to, valstī veiksmīgi darbojas pasaulē pazīstami uzņēmumi un attīstās kino un izklaides industrija.
“Seula atrodas no Ziemeļkorejas robežas aptuveni 29 kilometru attālumā. Tas attiecas ne tikai uz “Samsung”, bet arī uz visu Dienvidkorejas kino un popmūzikas industriju,” sacīja Bremšmits.
Viņš uzsvēra, ka Latvijas situācija drošības ziņā ir ievērojami labvēlīgāka.
“Mēs šeit esam gan daudz tālāk, gan arī, es gribētu teikt, daudz drošāk,” viņš norādīja.
Pēc Bremšmita teiktā, jautājumi par drošību sarunās ar potenciālajiem investoriem dažkārt tiek uzdoti, taču tie parasti parādās tikai sarunu noslēgumā un nav izšķirošais faktors lēmuma pieņemšanā.
Bremšmits uzsvēra, ka investoriem tiek sniegta informācija par Latvijas drošības situāciju un valsts īstenotajiem drošības pasākumiem.
“Es gribētu teikt, ka šobrīd Latvijā ir drošāk nekā jebkad,” uzsvēra Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.