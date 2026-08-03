VIDEO. Makšķerēšana pārvērtās glābšanas misijā: divi jaunieši no ūdens izceļ pārgurušu jenotu 0
Divi jaunieši ASV Teksasas štatā, Ostinā, piedzīvojuši neparastus un emocijām bagātus mirkļus, kad, spītējot spēcīgam lietum, devās palīgā ūdenī nonākušam jenotam. Stāsts, kas sākās kā parasta brīvdienu izklaide, ātri vien pārvērtās par sirsnīgu glābšanas operāciju.
Jaunieši bija devušies makšķerēt un filmēt savu braucienu ezerā, kad pēkšņi pamanīja izmirkušu un pārgurušu dzīvnieku, kurš izmisīgi cīnījās par savu dzīvību stiprajās lietusgāzēs. Viens no supotājiem nekavējoties reaģēja un izmantoja savu SUP dēļa airi kā platformu, lai uzmanīgi paceltu jenotu un uzvilktu to uz dēļa.
Sākumā mazais dzīvnieks bija pamatīgi pārbijies un neuzticējās saviem glābējiem, taču, sajūtot drošību, viņa uzvedība mainījās. Jenots tik ļoti nomierinājās, ka pat mēģināja patverties un ērti iekārtoties starp viena jaunieša kājām, kamēr dēlis slīdēja krasta virzienā.
Kad supotāji beidzot sasniedza sauszemi un ļāva izmirkušajam zvēriņam droši doties savās gaitās, abi puiši vēl brīdi palika sēžam uz dēļiem, nespējot noticēt un esot pilnīgā šokā par tikko piedzīvoto. Viņu negaidītā tikšanās un drosmīgā rīcība kārtējo reizi pierāda, ka līdzjūtībai un palīdzībai vieta atradīsies jebkuros laikapstākļos.