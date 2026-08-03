“Par vienu ļoti skaistu vietu Latvijā vairāk!” Kaspars padalās ar brīnumskaistu vietu, ko šovasar vērts paspēt apmeklēt 0
Vasara ir laiks, kad daudzi izmanto iespēju izrauties no ikdienas un doties ceļojumos. Vieni izvēlas tālus galamērķus ārvalstīs, meklējot sauli, piedzīvojumus un jaunu pieredzi, kamēr citi atklāj vietas tepat Latvijā. Lai gan bieži šķiet, ka skaistākie skati un interesantākie galamērķi atrodami tikai aiz robežām, arī Latvija piedāvā daudz neiepazīta.
Ar vietu, ko noteikti vērts apskatīt, vietnē “X” dalījies Kaspars. Tas ir hortenziju dārz Sēlijā. Viņš publikācijā raksta: “Apskatīju tikko netālu atvērto hortenziju milzu dārzu. Brīnišķīgi! Par vienu ļoti skaistu vietu Sēlijā un Latvijā vairāk. Brauciet uz Neretu, te ir “Jura sapņu dārzs” ar vairāk nekā 2500 hortenzijām. Pēc 2-3 nedēļām apmeklēšu atkal, jo tad būs ziedēšanas skaistuma maksimums.”
Kā vēstīts “Visit Aizkraukle” mājaslapā, Neretas pagastā apmeklētājiem durvis vēris Jura sapņu dārzs – īpaša vieta, kur dabas skaistums, ziedu krāšņums un miers aicina uz nesteidzīgu atpūtu. Dārza saimnieks Juris Budris vairāk nekā trīs gadu laikā izveidojis iespaidīgu hortenziju kolekciju, kas kļuvusi par vienu no krāšņākajiem apskates objektiem Sēlijā.
Dārzā aug vairāk nekā 2500 hortenziju krūmu, kas pārstāv vairāk nekā 130 dažādas šķirnes. No vasaras vidus līdz rudenim dārzs pārvēršas krāšņā ziedu pasaulē, kur ikviens var baudīt mierpilnu pastaigu, iemūžināt skaistus mirkļus vai vienkārši atpūsties dabas tuvumā.
Jura sapņu dārzs ir vieta, kur nesteidzas laiks. Teritorijā izvietoti soliņi un šūpoles, kas aicina uz mirkli apstāties un izbaudīt apkārtējo vidi, bet dīķī ziedošās ūdensrozes piešķir dārzam īpašu romantisku noskaņu. Dārzā ierīkots arī skatu tornis, no kura paveras plašs skats uz ziedošajām hortenziju dobēm un apkārtējo ainavu, ļaujot pilnībā novērtēt dārza apjomu un krāšņumu. Tā ir lieliska vieta ģimenēm, ziedu cienītājiem, fotografēšanās entuziastiem un ikvienam, kurš vēlas pabūt skaistā un sakoptā vidē.
Dārza teritorijā apskatāms arī Lielais Kalna Miķelāns, tautā saukts par Sievu akmeni, ko savā autobiogrāfiskajā darbā Zaļā grāmata pieminējis Jānis Jaunsudrabiņš. Šis dabas piemineklis dārzam piešķir arī kultūrvēsturisku vērtību un ļauj iepazīt daļu no Neretas apkārtnes stāstiem.
Ideja par dārza izveidi radās no vēlmes radīt skaistāku vidi. Dārza saimnieks Juris Budris, vēlējās, lai vieta, kurā dzīvo, būtu sakopta un skaista, sagādātu prieku gan pašam, gan ģimenei, draugiem un ikvienam Neretas viesim. Šodien šis sapnis ir piepildījies – Jura sapņu dārzs ir kļuvis par vietu, kur satiekas dabas skaistums, cilvēka rūpes un mīlestība pret savu apkārtni.
Apmeklējot Neretu, noteikti ieplānojiet laiku arī Jura sapņu dārza apskatei. Tā ir vieta, kur nesteidzīgā pastaigā iespējams baudīt simtiem ziedošu hortenziju, uzkāpt skatu tornī, smelties iedvesmu un ļauties vasaras mieram.
Apskatīju tikko netālu atvērto hortenziju milzu dārzu. Brīnišķīgi! Par vienu ļoti skaistu vietu Sēlijā un Latvijā vairāk. Brauciet uz Neretu, te ir "Jura sapņu dārzs" ar vairāk nekā 2500 hortenzijām. Pēc 2-3 nedēļām apmeklēšu atkal, jo tad būs ziedēšanas skaistuma maksimums. pic.twitter.com/lpDDEP6vzV
— Kaspars Funts (@KasparsFunts) August 2, 2026