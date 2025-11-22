Foto – LETA

Uz ceļiem var veidoties apledojums. Laika prognoze svētdienai 0

LETA
16:48, 22. novembris 2025
Ziņas Dabā

Svētdien rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Reklāma
Reklāma
Šos ziedu veidus ieteicams labāk nevienam nedāvināt: tie var piesaistīt nelaimi un negatīvas emocijas
Pieci labākie ministri, kādi Latvijā bijuši kopš neatkarības atjaunošanas – viņi būtiski mainījuši mūsu valsti 1
Kokteilis
TESTS. Kas tev šobrīd visvairāk vajadzīgs? Vēstulē, kuru izvēlēsies, ir Visuma atbilde tev
Lasīt citas ziņas

Naktī uz svētdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāmi nokrišņi – galvenokārt lietus, vietām arī slapjš sniegs un sniegs. Intensīvāki nokrišņi gaidāmi Kurzemē. Atsevišķos ceļu posmos veidosies apledojums.

Vējš naktī lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem, jūras un Vidzemes piekrastē pastiprinoties brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra teritorijas lielākajā daļā būs 0…-5 grādu robežās, piekrastes tuvumā gan gaisa temperatūra būs pārsvarā pozitīva.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Venēcijas jaunā zvaigzne: tūristu mīlulis Mimmo atsakās pamest lagūnu — un tas kļūst bīstami
Tramps: Plāns Ukrainas kara izbeigšanai nav galīgais piedāvājums
Šos ziedu veidus ieteicams labāk nevienam nedāvināt: tie var piesaistīt nelaimi un negatīvas emocijas

Arī Rīgā naktī debesis palaikam aizklās mākoņi, kas rīta pusē varētu atnest nelielu lietu un slapju sniegu. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu, dienvidu vējam, minimālā gaisa temperatūra būs ap 0.

Dienā rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāmi nokršņi – lietus, vietām arī slapjš sniegs un sniegs. Dienā gaidāms lēns vējš, piekrastē – lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.

Gaisa temperatūra svētdien sasniegs 0…+4 grādus, vietām piekrastē +5…+6 grādus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Skābeklis uz Zemes izsīkst. NASA aprēķinājusi, kad pienāks cilvēces biedējošais gals
Dārzs
Vai līdz ar aukstā laika iestāšanos nosals arī Spānijas kailgliemeži? Atbilde nav tāda, kādu iedomājamies…
Daba gatavo pārsteigumu: zinātnieki brīdina par postošiem negaisiem, kādus Eiropa līdz šim vēl nav piedzīvojusi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.