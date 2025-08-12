Traģisks negadījums spēļu istabā: četrus gadus veca meitenīte zaudē dzīvību 0
Kādā Brazīlijas pilsētā noticis traģisks negadījums – četrus gadus vecā meitenīte gājusi bojā bērnu rotaļu istabā, jo viņai virsū uzkritis neliels bērnu galdiņš ar spoguli un atvilktnēm. Negadījums notika vien dažas dienas pēc meitenītes dzimšanas dienas svinībām un viņas dvīņu brāļa klātbūtnē, informē thesun.co.
Policijas sniegtā informācija liecina, ka rotaļu istabā kāds cits bērns rāpoja zem galdiņa, kā rezultātā tas apgāzās un tādā veidā saspieda četrus gadus jauno meitenīti, kura atradās blakus. Brālis bija liecinieks traģēdijai un noskatījās uz visu notiekošo no malas.
Meitenītes tēvs pauž sāpi par notikušo: “Mēs zaudējām meitu vietā, kur viņai vajadzēja būt drošībā. Mēs neesam par atriebību, bet gan par taisnīgumu, lai citiem bērniem negadītos tas, kas notika ar mūsu meitu.”
Ģimenes sāpes vēl vairāk pastiprināja fakts, ka bēres notika nākamajā dienā – tieši mirušās meitenītes tēva dzimšanas dienā.
Šobrīd vecāki ir nobažījušies par dvīņu brāļa emocionālo stāvokli, jo viņam nācās redzēt to, kas nevienam bērnam nekad nebūtu jāredz.
Skola ir pārtraukusi visas aktivitātes, izteikusi līdzjūtību ģimenei un šobrīd nodrošina psiholoģisko atbalstu gan citiem bērniem, gan arī darbiniekiem. Šobrīd notikumu izmeklē Bērnu un pusaudžu aizsardzības dienests.