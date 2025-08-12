#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Traģisks negadījums spēļu istabā: četrus gadus veca meitenīte zaudē dzīvību 0

LA.LV
21:31, 11. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Kādā Brazīlijas pilsētā noticis traģisks negadījums – četrus gadus vecā meitenīte gājusi bojā bērnu rotaļu istabā, jo viņai virsū uzkritis neliels bērnu galdiņš ar spoguli un atvilktnēm. Negadījums notika vien dažas dienas pēc meitenītes dzimšanas dienas svinībām un viņas dvīņu brāļa klātbūtnē, informē thesun.co.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ja tavā vārdā ir kāds no šiem 3 burtiem, tev piemīt kaut kas patiesi īpašs
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Lasīt citas ziņas

Policijas sniegtā informācija liecina, ka rotaļu istabā kāds cits bērns rāpoja zem galdiņa, kā rezultātā tas apgāzās un tādā veidā saspieda četrus gadus jauno meitenīti, kura atradās blakus. Brālis bija liecinieks traģēdijai un noskatījās uz visu notiekošo no malas.

Meitenītes tēvs pauž sāpi par notikušo: “Mēs zaudējām meitu vietā, kur viņai vajadzēja būt drošībā. Mēs neesam par atriebību, bet gan par taisnīgumu, lai citiem bērniem negadītos tas, kas notika ar mūsu meitu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests

Ģimenes sāpes vēl vairāk pastiprināja fakts, ka bēres notika nākamajā dienā – tieši mirušās meitenītes tēva dzimšanas dienā.

“Mana dāvana dzimšanas dienā bija apglabāt savu meitu,” skumji secināja meitenītes tēvs.

Šobrīd vecāki ir nobažījušies par dvīņu brāļa emocionālo stāvokli, jo viņam nācās redzēt to, kas nevienam bērnam nekad nebūtu jāredz.

Skola ir pārtraukusi visas aktivitātes, izteikusi līdzjūtību ģimenei un šobrīd nodrošina psiholoģisko atbalstu gan citiem bērniem, gan arī darbiniekiem. Šobrīd notikumu izmeklē Bērnu un pusaudžu aizsardzības dienests.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Negaidīts pavērsiens uzturlīdzekļu lietā: ģimenes drāma tiesā noslēdzas ar pārsteigumu, ko negaidīja neviens
Vecāki pamet 10 gadus vecu bērnu vienu pašu lidostā, jo viņa pasei ir beidzies derīguma termiņš
Mājas
Gribi, lai bērns izaug veiksmīgs? Tad pārstāj darīt šīs 4 lietas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.