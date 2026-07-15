Uzņēmējs par Latvijas robežu: Nedrīkst neviena pele te izskriet cauri, bet mēs cīnāmies vieni! 0
Latvijas austrumu robežai ar Krieviju un Baltkrieviju būtu jābūt vienai no tehnoloģiski modernākajām vietām Eiropā, jo tā vienlaikus ir gan NATO, gan Eiropas Savienības ārējā robeža, tā uzskata BalticTravelnews.com direktors Aivars Mackevičs.
TV24 raidījumā “Preses klubs” viņš uzsvēra, ka Latgalē būtu jāizmanto visas jaunākās tehnoloģijas, lai robežas drošība būtu maksimāli augstā līmenī.
Pēc viņa teiktā, robežas aizsardzībā jāizmanto gan militārie risinājumi, gan modernās robežsardzes tehnoloģijas. “Tur jābūt droniem, visam kaut kam citam. Nu, nedrīkst neviena pele izskriet cauri.”
Mackevičs uzskata, ka gadījumā, ja reiz Latvija atrodas apdraudējuma priekšā, atbalstam nevajadzētu nākt tikai no tuvākajām kaimiņvalstīm. “Ja mēs esam šī robeža un šobrīd arī apdraudēta, tad es labprāt redzētu te ne tikai somus, igauņus vai lietuviešus. Es labprāt redzētu te visu Eiropu.”
Viņš tēlaini izsakās: “Atbrauc uz Krāslavu, vakarā aizej uz krogu un redzi – ka te esi spānis priekšā, viņi ir atbraukuši visi mums palīgā, citādi mēs vieni te cīnāmies ar nelegālajiem imigrantiem.”
Vienlaikus Mackevičs atzina, ka arī citas Eiropas valstis saskaras ar nelegālās migrācijas problēmām, piemēram, “Itālijā un Spānijā – viņiem viņi vispār atbrauc ar laivām. Viņiem ir vēl savādāka tā situācija.”
Tomēr Latvijas gadījums, viņaprāt, ir īpašs ģeopolitiskā stāvokļa dēļ. “Es uzskatu, ka mums sava robeža ir jāaizstāv ģeopolitiski, jo sarp tiem bēgļiem var gadīties arī kā diversanti, mēs jau to nezinām.”