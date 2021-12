Ilustratīvs foto

Uztura bagātinātāji: Kas par tiem jāzina?







Uztura bagātināji ir zināmi ikvienam. Taču ne visi zina, kad un kādam nolūkam tie tiek lietoti. Mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi uztura bagātinātāji – izvēloties sev vajadzīgos, ir vērts uzzināt plašāku informāciju.

Saskaņā ar aptauju rezultātiem, Latvijas iedzīvotāji visvairāk lieto D vitamību, zivju eļlu, C vitamīnu, kā arī B grupas vitamīnus. Tāpat pētījumu rezultāti atklāj arī to, ka uztura bagātinātājus visvairāk lieto sievietes.

Ja arī Jūs plānojat savā ikdienā ieviest uztura bagātinātāju lietošanu un vēlaties uzzināt vairāk par to, kas vajadzīgs tieši Jums, lasiet raksta turpinājumu, kur pieejama noderīga informācija!

Kad ieteicams lietot uztura bagātinātājus?

Ne visiem cilvēkiem ir vajadzība pēc uztura bagātinātājiem. Ārsti saka, ka tos būtu jālietot tad, ja cilvēks kāda iemesla dēļ nelieto pilnvērtīgu, sabalansētu uzturu, kā arī, ja ikdienā ir liela fiziskā vai garīgā slodze. Uztura bagātinātāji ieteicami arī veģetāriešiem un vegāniem.

Jāņem vērā, ka, atkarībā no uztura bagātinātāja veida, tie var būt jālieto dažādos dienas laikos. Piemēram, uztura bagātinātāji mundrumam jālieto no rīta, savukārt nomierinošie – vakaros. Tāpat jāņem vērā, ka ir uztura bagātinātāji, kas jālieto pirms ēšanas. Pirms uztura bagātinātāju lietošanas svarīgi izlasīt to lietošanas instrukcijas.

Ko ņemt vērā pirms uztura bagātinātāju lietošanas?

Pirms uztura bagātinātāju lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, lai būtu pārliecība, ka izvēlēti tieši Jūsu vajadzībām atbilstošākais risinājums.

Mūsdienās uztura bagātinātājus var nopirkt ne tikai aptiekās, bet arī internetā. Piemēram, interneta veikalā 220.lv ir pieejams plašs uztura bagātinātāju klāsts, tajā skaitā kolagēns, D vitamīns, proteīna pulveris un vēl daudzi citi.

Uztura bagātinātājus iegādāties aptiekās ir ļoti droši, taču, ja plānojat tos iegādāties interneta veikalā, pirms tam svarīgi pārbaudīt, vai uztura bagātinātājs reģistrēts uztura bagātinātāju reģistrā. Tādā veidā var uzzināt, vai tas ir lietošanai drošs. Tāpat ir arī svarīgi iepazīties ar ieteicamo dienas devu un citu svarīgu informāciju par uztura bagātinātāja lietošanu.

Kā zināt, kādi uztura bagātinātāji ir nepieciešami?

Dažādos pētījumos ir pierādīts, ka Latvijas iedzīvotāju vidū visvairāk lietotais ir D vitamīns. Tas skaidrojams ar to, ka ģeogrāfisku iemeslu dēļ nav pietiekami daudz saules gaismas, lai D vitamīnu nepieciešamajā devā uzņemtu dabīgā ceļā. Lai uzzinātu, kāds ir D vitamīna līmenis organismā, jānodod asins analīzes. Par to, ka trūkst šis svarīgais vitamīns, var liecināt nogurums.

Ja organismā trūkst magnija, tad parādās krampji, muskuļu sāpes, kā arī reibst galva. Savukārt, zivju eļļa palīdz uzlabot ādas, nagu un matu stāvokli. C vitamīnu ieteicams lietot, lai stiprinātu imunitāti, kā arī atvieglotu saaukstēšanās simptomus. Ja ir parādījies nespēks, nomāktība, kā arī problēmas ar miegu, tad, ļoti iespējams, trūkst B grupas vitamīni.

Kolagēns tiek uzskatīts par uztura bagātinātāju skaistumam, jo tas palīdz rūpēties par ādas, nagu, matu, arī locītavu veselību. Kolagēnu ražo cilvēka organisms, taču gadu gaitā, īpaši pēc 25 gadu vecuma, šis process pavājinās, tādēļ ieteicams kolagēnu uzņemt papildus. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ar kvalitatīva kolagēna pulvera vai kapsulu palīdzību.

Savukārt fizisko aktivitāšu cienītājiem noderīgs var būt proteīna pulveris, lai palīdzētu uzņemt vajadzīgās barības vielas pēc intensīva treniņa. Arī šajā ziņā izvēles iespējas ir daudzveidīgas, tādēļ noteikti iepazīstieties ar proteīna pulvera sastāvu un ekspertu ieteikumiem.