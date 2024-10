Vīriešiem pēc piecdesmit gadu vecuma valsts apmaksā prostatas specifiskā antigēna testu. Foto: Aquarius Studio/SHUTTERSTOCK

Iniciatīvu portālā “Mana balss” sākta parakstu vākšana valsts apmaksātai dzimumlocekļa rekonstrukcijai pēc prostatas vēža operācijas, aģentūru LETA informēja iniciatīvs autors, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” Vīriešu nodaļas vadītājs Agris Freibergs. Šādu iniciatīvu atbalsta arī Latvijas Urologu asociācija.

Freibergs norāda, ka valsts apmaksā krūšu rekonstrukcijas operācijas sievietēm ar krūts audzēju, kurām veikta krūts noņemšana. Tomēr, viņa ieskatā, ir aizmirsts par vīriešiem.

Freibergs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) datiem 2021.gadā vecumā no 35 līdz 54 gadiem prostatas audzējs pirmreizēji diagnosticēts 40 pacientiem, vecumā no 55 līdz 69 gadiem – 503 pacientiem, bet vecumā no 70 gadiem – 416 pacientiem.

Biedrībā atzīmē, ka prostatas vēža ārstēšana var būtiski ietekmēt seksuālo dzīvi. Proti, dažas ārstēšanas metodes var sabojāt nervus, kas nepieciešami erekcijai. Savukārt citas ārstēšanas metodes var ietekmēt hormonu līmeni, kas nepieciešams, lai iegūtu un uzturētu erekciju, norāda biedrībā.

Tajā paša laikā, kā uzskata Freibergs, ja vīrieši pirms vēža diagnosticēšanas vai diagnosticēšanas brīdī būtu informēti par visām iespējām, kā saglabāt kvalitatīvu dzīvi, tajā skaitā seksuālo, tad būtu mazāks ielaisto audzēju skaits, kā arī, iespējams, samazinātos to vīriešu skaits, kuri mirst ar prostatas vēzi, jo baidījušies to ārstēt.

Latvijā ik gadu ar prostatas vēzi saslimst ap 1200 vīriešu, no kuriem apmēram 47% ir vīrieši līdz 64 gadiem, kuri ir darbaspējīgi, kuri dod pienesumu valsts attīstībā, valsts iekšzemes kopproduktam, pauž Freibergs. Iniciatīvas autors uzsver, ka pēc prostatas vēža operācijas ir neatgriezeniskas sekas, impotence vīriešu fizioloģijā, kas veicina negatīvas blaknes vīriešu psihoemocionālajam stāvoklim.

Viņš norāda, ka valsts katru gadu dod līdzekļus dažādu veidu valsts apmaksātiem skrīningiem, mamogrāfijām, bet, tie netiek izmantoti 100% apmērā. “Izveidojot vienu kopēju budžetu iepriekšminētajām onkoloģiskajām pārbaudēm – krūts rekonstrukcijai un dzimumlocekļa plastikai, būs iespēja pilnvērtīgi operēt ar valsts izdalītiem līdzekļiem,” uzskata Freibergs.

Iniciatīvas pārstāvis uzsver, ka, veicot dzimumlocekļa plastiku, implantu ievietošanu, vīrieša psihoemocionālais stāvoklis krasi uzlabosies, vīrietis daudz pilnvērtīgāk iekļauties darba tirgū, maksājot nodokļus, veicinot valsts ekonomiku, spēs pilnvērtīgi iesaistīties valsts sabiedriskajā dzīvē.