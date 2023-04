Vai arī ukraiņu karavīri piekopj taktiku pārģērbties par krievu karavīriem? Ieteikt







Vai arī ukraiņu karavīri piekopj taktiku pārģērbties par krievu karavīriem? Tāds jautājums radies TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”.

Atbildi uz jautājumu sniedzis militārais analītiķis, raidījuma eksperts Igors Rajevs.

Viņš saka: “Nē, tādus gadījumus es neesmu dzirdējis.”

Un tam ir arī iemesls. Ja paskatāmies karavīrus kaujas laukā, viņus ir grūti vizuāli atšķirt. Abas armijas izmanto daudzveidīgas kamuflāžas, nereti izmanto vienu un to pašu kamuflāžu.

“Tāpēc bieži redzam krāsainos apsējus uz bruņucepurēm, piedurknēm un kājām, lai kaujas laukā vizuāli varētu atšķirt savējo no pretinieka,” skaidro Rajevs.

Kamuflāža palīdz paslēpties no pretinieka, taču tas nav viens no elementiem, kas palīdz atšķirt savējos no svešajiem, tieši tāpēc jāizmanto krāsainās lentes.

Kara sākumā ukraiņi izmantoja zilas un dzeltenas lentes, tagad arvien vairāk redzam arī zaļo. Krieviem tā ir sarkanā krāsa.