Vai cūkgaļa kļūs vēl dārgāka? Lūk, ko saka eksperti
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes locekle Dzintra Lejniece, skaidroja Āfrikas cūku mēra ietekmi uz gaļas cenu svārstībām Latvijā, kā arī sniedza situācijas izklāstu par slimību un tās kontroli pārtikas tirgū.
Skatītājs jautā: “Vai ir kāda sakarība starp Āfrikas cūku mēri un maltās gaļas pazemināto cenu veikalos?”
“Noteikti nē, visa šī Āfrikas cūku mēra skartā punkta, visi dzīvnieki tiek utilizēti un pārtikā nekas neaiziet. Gaļa cilvēkam nav kaitīga, bet, lai slimība nekontrolēti neizplatītos, ir šāds regulējums, ka visi dzīvnieki tiek iznīcināti,” sacīja Lejniece.
Līdz ar to, nav iespēja, ka kaut kur dabā vai kūtī ar pārtiku vai neapēstām sviestmaizēm tā nonāks atpakaļ. “Es teiktu, ka cenai nav pamata celties, jo mēs esam kopējā Eiropas cūkgaļas tirgū un, ja pat mums pietrūkst, tad ļoti ātri no kaimiņu valstīm, ar kurām mums ir ļoti ciešas tirdzniecības saites – Lietuva, Polija un Igaunija – ļoti ātri tiks atvesta trūkstošā gaļa,” piebilda Lejniece.
Jāskatās ir vairāk kontekstā, cenas regulējas, tas ir pasaules cūkgaļas tirgus, kādas ir kopējās svārstības un, protams, arī Eiropas Savienības. Šobrīd ir ļoti aktuāli tirdzniecības līgumi, šie antidempinga procesi, kas notiek ar Ķīnu, norāda Lejniece.
“Tās lietas var ietekmēt cenas kāpšanu un kritumus, bet Āfrikas cūku mēris, par cik ir šī reģionalizācija, tās valstis, kuras ir brīvas, var brīvi vest uz Latviju, Baltiju un arī uz citām valstīm,” sacīja Lejniece.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 737 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā – 1048, 2016.gadā – 1146, 2017.gadā – 1431, 2018.gadā – 905, 2019.gadā – 430, 2020.gadā – 377, 2021.gadā – 448, 2022.gadā – 1274 mežacūkām, 2023.gadā – 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā – 1433 mežacūkām.
LETA jau vēstīja, ka šogad Latvijā reģistrēti arī desmit ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā – mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē – SIA “Nygaard International” novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī “Baltic Pork” cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, kā arī Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām.